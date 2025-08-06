استقرار الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد وعكة مفاجئة

وأوضح زكي في بيان أن صبحي فقد الوعي نتيجة إجهاد شديد، وخضع فور وصوله إلى المستشفى لفحوصات طبية شاملة تحت إشراف فريق طبي متخصص، لافتاً إلى أنه يحظى برعاية واهتمام كبيرين، ومن المرجح أن يغادر المستشفى خلال الساعات المقبلة.من جانبها، أوضحت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الطبي في النقابة، أن صبحي تعرض لحالة إغماء مفاجئة في منزله، ما استدعى نقله على وجه لتلقي الرعاية اللازمة والاطمئنان على صحته.ويعد أحد أبرز نجوم المسرح المصري، وكان آخر أعماله المسرحية الكوميدية الغنائية الاستعراضية "فارس يكشف المستور"، التي شاركه بطولتها ميرنا وليد، كمال ، رحاب ، ، ليلى فوزي وآخرون، وهي من تأليفه وإخراجه.