شائعات زواج سري بين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني تثير الجدل

انتشار هذه الأخبار
، مقروناً بصمت النجمين، فتح الباب واسعاً أمام التكهنات، حيث انقسمت آراء الجمهور بين من يرى أن العلاقة قد تكون جدية وتطورت إلى ارتباط رسمي، وبين من اعتبر أن تداول هذه الأنباء يمس الحياة الخاصة للفنانين ويجب التحقق من صحتها قبل نشرها.
البداية كانت عقب ظهورهما معاً في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، إذ أثار نجاح العمل موجة من الأخبار حول وجود علاقة بينهما، الأمر الذي دفع دينا الشربيني
إلى حذف الصور التي جمعتها بكريم من حسابها على "إنستغرام
" في محاولة لنفي تلك الأنباء. لكن الشائعات تجددت مؤخراً بعد تداول أخبار عن طلاق كريم
، إلى جانب الإعلان عن عمل جديد يجمعهما بعنوان "طلقني"، ما زاد من التكهنات ووصل بها إلى حد الحديث عن زواج سري.
حتى اللحظة، لم يصدر عن أي من النجمين أو عن الجهات المقربة منهما أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه الشائعات، تاركين الجمهور أمام علامات استفهام مفتوحة.