شائعات زواج سري بين كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني تثير الجدل

عادت الشائعات حول وجود علاقة عاطفية بين الفنانين المصريين محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن زواجهما سراً، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الطرفين.



انتشار هذه ، مقروناً بصمت النجمين، فتح الباب واسعاً أمام التكهنات، حيث انقسمت آراء الجمهور بين من يرى أن العلاقة قد تكون جدية وتطورت إلى ارتباط رسمي، وبين من اعتبر أن تداول هذه الأنباء يمس الحياة الخاصة للفنانين ويجب التحقق من صحتها قبل نشرها.



البداية كانت عقب ظهورهما معاً في فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، إذ أثار نجاح العمل موجة من الأخبار حول وجود علاقة بينهما، الأمر الذي دفع إلى حذف الصور التي جمعتها بكريم من حسابها على " " في محاولة لنفي تلك الأنباء. لكن الشائعات تجددت مؤخراً بعد تداول أخبار عن طلاق ، إلى جانب الإعلان عن عمل جديد يجمعهما بعنوان "طلقني"، ما زاد من التكهنات ووصل بها إلى حد الحديث عن زواج سري.



حتى اللحظة، لم يصدر عن أي من النجمين أو عن الجهات المقربة منهما أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه الشائعات، تاركين الجمهور أمام علامات استفهام مفتوحة.

