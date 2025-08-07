يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة

اقام كل من مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي "يومي" وزوجها الملياردير التركي غورهان كيزيلوز حفل ما قبل زفافهما المنتظر .

الحفل، الذي اقيم يوم امس على ضفاف الإيطالية، سيطرت عليه اجواء من الفخامة والرقي والبذخ الواضح، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء بينهن فوز الفهد، مرمر، الياسي، ونهى نبيل.

اختارت يومي فستاناً لافتاً بتدرجات اللون البرتقالي الجذاب، من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا .

وأتى الفستان بقصّته الضيّقة التي نحتت قوامها، ليعزز سحر إطلالاتها في .

اما العريس غورهان كيزيلوز، رجل الأعمال البريطاني من أصول تركية، فقد ظهر ببدلة بلون البيج مزينة ببروش وعقد من الذهب والماس، بإطلالة جمعت بين والعصرية.