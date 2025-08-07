الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة
يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة
A-
A+

يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة

فن

2025-08-07 | 03:51
يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة

اقام كل من مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي "يومي" وزوجها الملياردير التركي غورهان كيزيلوز حفل ما قبل زفافهما المنتظر اليوم.

الحفل، الذي اقيم يوم امس على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية، سيطرت عليه اجواء من الفخامة والرقي والبذخ الواضح، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء بينهن فوز الفهد، مرمر، مريم الياسي، ونهى نبيل.
اختارت يومي فستاناً لافتاً بتدرجات اللون البرتقالي الجذاب، من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.
وأتى الفستان بقصّته الضيّقة التي نحتت قوامها، ليعزز سحر إطلالاتها في إيطاليا
اما العريس غورهان كيزيلوز، رجل الأعمال البريطاني من أصول تركية، فقد ظهر ببدلة بلون البيج مزينة ببروش وعقد من الذهب الأبيض والماس، بإطلالة جمعت بين الرقي والعصرية.
 

اقرأ ايضا في فن

أنباء عن طلاق ياسمين رئيس بعد أشهر من الزواج... والفنانة تلتزم الصمت
04:28

أنباء عن طلاق ياسمين رئيس بعد أشهر من الزواج... والفنانة تلتزم الصمت

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تفيد بانفصال النجمة ياسمين رئيس عن زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، بعد زواج لم يستمر سوى بضعة أشهر.

04:28

أنباء عن طلاق ياسمين رئيس بعد أشهر من الزواج... والفنانة تلتزم الصمت

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تفيد بانفصال النجمة ياسمين رئيس عن زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، بعد زواج لم يستمر سوى بضعة أشهر.

نهال عنبر تحسم الجدل حول أنباء القبض على وفاء عامر
04:21

نهال عنبر تحسم الجدل حول أنباء القبض على وفاء عامر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات عن القبض على الفنانة وفاء عامر، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت لها من قبل إحدى صانعات المحتوى بشأن تجارة الأعضاء.

04:21

نهال عنبر تحسم الجدل حول أنباء القبض على وفاء عامر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات عن القبض على الفنانة وفاء عامر، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت لها من قبل إحدى صانعات المحتوى بشأن تجارة الأعضاء.

وفاة الفنان المصري سيد صادق ونجله يعلن تفاصيل الجنازة
03:49

وفاة الفنان المصري سيد صادق ونجله يعلن تفاصيل الجنازة

أعلن لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عن وفاة والده، عن عمر ناهز 80 عامًا.
وكتب لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون..توفي إلي رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق) .. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ..رجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

03:49

وفاة الفنان المصري سيد صادق ونجله يعلن تفاصيل الجنازة

أعلن لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عن وفاة والده، عن عمر ناهز 80 عامًا.
وكتب لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون..توفي إلي رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق) .. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ..رجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

اخترنا لك
أنباء عن طلاق ياسمين رئيس بعد أشهر من الزواج... والفنانة تلتزم الصمت
04:28
نهال عنبر تحسم الجدل حول أنباء القبض على وفاء عامر
04:21
وفاة الفنان المصري سيد صادق ونجله يعلن تفاصيل الجنازة
03:49
وفاة الفنان السوري بسام حسن بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 30 عاماً
08:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025