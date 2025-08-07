يومي وزوجها الملياردير التركي يقيمان حفل ما قبل الزفاف في ايطاليا وسط اجواء فاخرة

عرض هذا المنشور على Instagram
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تفيد بانفصال النجمة ياسمين رئيس عن زوجها رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز، بعد زواج لم يستمر سوى بضعة أشهر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات عن القبض على الفنانة وفاء عامر، وذلك على خلفية اتهامات وُجهت لها من قبل إحدى صانعات المحتوى بشأن تجارة الأعضاء.
أعلن لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عن وفاة والده، عن عمر ناهز 80 عامًا.وكتب لؤي السيد نجل الفنان سيد صادق عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب، "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون..توفي إلي رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق) .. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ..رجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".