النجم العالمي براد بيت يفجع بوفاة والدته

وفي حين امتنعت المتحدثة الرسمية باسم
براد عن الإدلاء بأي تعليق، أو إصدار أي بيان رسمي، إلا أن عائلة الراحلة نشرت رسائل نعي مؤثرة، كان أبرزها ما كتبته سيدني
، ابنة دوغ، شقيق براد بيت
، عبر حسابها على إنستغرام
: "جدتي الحبيبة.. لم نكن مستعدين لرحيلك بعد، لكن مجرد معرفتنا أنك أصبحتِ حرة لتغني وترقصي وترسمي من جديد".
وكان براد بيت قد وجّه تحية مؤثرة لوالدته في مقابلة مع برنامج Today في يونيو
الماضي، خلال العرض الخاص لفيلمه F1، وقال للمذيعة سافانا
غوثري:"لازم أقول مرحبا لأمي لأنها بتتابعك كل صباح
.. بحبك يا أمي"، ووجّه لها قبلة أمام الكاميرا.
وبحسب صحيفة "انديبنتدنت" البريطانية، فإن جين بيت، التي عملت مستشارة مدرسية قبل تقاعدها، كانت من الشخصيات المحورية في حياة أبنائها الثلاثة: براد، دوغ، وجولي، حيث نشأوا في مدينة سبرينغفيلد
بولاية ميزوري وسط أجواء أسرية مستقرة دعمها أيضاً زوجها ويليام بيت، مالك سابق لشركة نقل.