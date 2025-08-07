النجم العالمي براد بيت يفجع بوفاة والدته

فجع النجم العالمي بوفاة والدته، جين بيت، عن عمر ناهز الـ84 عاماً.

وفي حين امتنعت المتحدثة الرسمية براد عن الإدلاء بأي تعليق، أو إصدار أي بيان رسمي، إلا أن عائلة الراحلة نشرت رسائل نعي مؤثرة، كان أبرزها ما كتبته ، ابنة دوغ، شقيق ، عبر حسابها على : "جدتي الحبيبة.. لم نكن مستعدين لرحيلك بعد، لكن مجرد معرفتنا أنك أصبحتِ حرة لتغني وترقصي وترسمي من جديد".

وكان براد بيت قد وجّه تحية مؤثرة لوالدته في مقابلة مع برنامج Today في الماضي، خلال العرض الخاص لفيلمه F1، وقال للمذيعة غوثري:"لازم أقول مرحبا لأمي لأنها بتتابعك كل .. بحبك يا أمي"، ووجّه لها قبلة أمام الكاميرا.

وبحسب صحيفة "انديبنتدنت" البريطانية، فإن جين بيت، التي عملت مستشارة مدرسية قبل تقاعدها، كانت من الشخصيات المحورية في حياة أبنائها الثلاثة: براد، دوغ، وجولي، حيث نشأوا في مدينة بولاية ميزوري وسط أجواء أسرية مستقرة دعمها أيضاً زوجها ويليام بيت، مالك سابق لشركة نقل.