جينيفر لوبيز تمنع من دخول متجر شهير في إسطنبول والسبب مفاجئ

وأبلغ حارس المتجر لوبيز، التي كانت تتسوق، بعدم السماح بدخول المزيد من الزبائن، فردت بهدوء: "حسنًا، لا مشكلة".
ورغم دعوة موظفي المتجر لاحقًا جينيفر للعودة والتسوق، الا انها رفضت ذلك وفضلت التسوق من متاجر اخرى .
أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاونه الجديد مع المنتجة الأمريكية لارا ترامب، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية على "انستغرام".
وصل الفنان المصري تامر حسني الى العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي بيروت، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناةالجديد.
بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".