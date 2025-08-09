الأخبار
وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين... رحلة من النفط إلى التمثيل
وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين... رحلة من النفط إلى التمثيل
وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين... رحلة من النفط إلى التمثيل

فن

2025-08-09 | 03:38
وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين... رحلة من النفط إلى التمثيل
Aljadeed
وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين... رحلة من النفط إلى التمثيل

وافت المنية يوم امس الفنان الكويتي القدير محمد المنيع، المعروف بعمدة الفنانين الخليجيين، عن عمر ناهز 95 عاماً.

ونعى وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري الراحل، مشيراً إلى أنه كان أحد رواد الفن الكويتي والخليجي الذي أثرى الساحة الفنية بعطائه على مدى عقود وكان مثالاً للفنان المخلص لجمهوره ورسالة فنه.

وكان الممثل القدير عانى في الآونة الأخيرة من أزمة صحية أدت إلى تراجع وظائف الكلى والكبد، حتى تم إدخاله العناية المركزة حيث فارق الحياة.

ويُوارى جثمان الراحل الثرى اليوم السبت بعد صلاة العشاء في مقبرة الصليبيخات، على أن يُقام عزاء الرجال في الشامية يومي الأحد والاثنين عصراً.

يشار الى ان الراحل هو أحد مؤسسي فرقة المسرح الكويتي عام 1964، وقبلها كان عضواً في المسرح الشعبي عام 1961، واختير في عام 1964 عضواً في اللجنة الإدارية والمالية بالفرقة، كما اختير عضواً في مجلس إدارة فرقة المسرح الكويتي بين عامي 1965 و1969، واختير نائباً لرئيس مجلس إدارة الفرقة في موسم 1966 - 1967 والموسم اللاحق.

وقبل دخوله مجاله التمثيل، عمل المنيع في مهن عدة، وفق ما كشف في تصريحات سابقة قائلاً إنه ولد في القبلة قرب مسجد ملا صالح ومسجد عيسى الشرف ودرس في المدرسة الأحمدية، وبعد أن ترك الدراسة بدأ العمل في الأحمدي بمهنة لحام الأكسجين وإصلاح الخزانات الخاصّة بالنفط، وانتقل بعد ذلك إلى قسم العمال وشغل وظيفة مسجل وملاحظ ليتنقل بعدها في عدة شركات، وبعد أن ترك العمل في الأحمدي عمل في مخيم سيد حميد وخليفة الغانم في وظيفة ملاحظ على العمال ثم نقل إلى الشويخ ليعمل في مجال الحفر لأنابيب النفط".

 

