4 آب "الحقيقة الضائعة"
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

فن

2025-08-09 | 05:48
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".

وقال آل الشيخ تعليقاً على صورة نشرها في حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وجمعته بالممثل القدير أيمن زيدان: "النجم السوري الكبير ايمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله قريباً على مسارح موسم الرياض".

وكان آل الشيخ غرّد في وقت سابق: "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، هناك اعتماد كامل تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".

اقرأ ايضا في فن

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما
Play
10:03
Play

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.

10:03

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.

أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق
07:49

أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق

أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.

07:49

أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق

أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.

وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”
07:39

وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”

تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.

07:39

وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”

تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما
10:03
أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق
07:49
وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”
07:39
