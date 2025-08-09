تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

وقال آل الشيخ تعليقاً على صورة نشرها في حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وجمعته بالممثل القدير أيمن زيدان: "النجم السوري الكبير ايمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله قريباً على مسارح موسم الرياض".
وكان آل الشيخ غرّد في وقت سابق: "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، هناك اعتماد كامل تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".
تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.
أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.
تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.