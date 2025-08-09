تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

وقال آل الشيخ تعليقاً على صورة نشرها في حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وجمعته بالممثل القدير : "النجم السوري الكبير ايمن زيدان في مسرحية سورية بإذن قريباً على مسارح موسم ".

وكان آل الشيخ غرّد في وقت سابق: "إن شاء الله في موسم الرياض القادم، هناك اعتماد كامل تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، مع اعتماد شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية".