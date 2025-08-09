لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة

ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها بيروت هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل.
تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.
أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.
تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.