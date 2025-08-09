لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة

أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.

