قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب

وشارك محمد رمضان مجموعة صور جمعته بـ ترامب، وأرفقها بتعليق كتب فيه بما معناه: " سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقي.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".
ويذكر أن الفنان المصري محمد رمضان سيحيي حفلا غنائيا استثنائيا في العاصمة اللبنانية بيروت، في 23 من شهر آب الجاري، في فوروم دي بيروت.
View this post on Instagram
A post shared by mohamed ramadan (@mr1)
A post shared by mohamed ramadan (@mr1)
تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.
أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.
تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.