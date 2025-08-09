قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب

وشارك مجموعة صور جمعته بـ ترامب، وأرفقها بتعليق كتب فيه بما معناه: " سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى الأفريقي.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء ".

ويذكر أن الفنان المصري رمضان سيحيي حفلا غنائيا استثنائيا في اللبنانية ، في 23 من شهر آب الجاري، في فوروم دي بيروت.