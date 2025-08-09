الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تكلفة زفاف يومي تفوق الخيال.. هذه قيمته والأجر الذي تقاضته هيفاء وهبي للغناء
A-
A+

تكلفة زفاف يومي تفوق الخيال.. هذه قيمته والأجر الذي تقاضته هيفاء وهبي للغناء

فن

2025-08-09 | 06:23
views
مشاهدات عالية
تكلفة زفاف يومي تفوق الخيال.. هذه قيمته والأجر الذي تقاضته هيفاء وهبي للغناء
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تكلفة زفاف يومي تفوق الخيال.. هذه قيمته والأجر الذي تقاضته هيفاء وهبي للغناء

أثار حفل زفاف البلوغر اللبنانية يومى خوري، المعروفة بـ "يومي"، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول معلومات حول التكاليف التقديرية لحفل الزفاف والتي وُصفت بأنها "خيالية".

ووفقًا لما تم تداوله، أطلت يومي في الحفل بإطلالتين فاخرتين، الأولى من توقيع دار دولتشي أند غابانا بسعر يقارب 30 ألف دولار، والثانية من تصميم اللبناني نيكولا جبران بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار.

في تفاصيل الإطلالة، استعانت يومي بخبير التجميل اللبناني بسام فتوح مقابل نحو ألفي دولار، وتزيّنت بمجوهرات من تصميم دار نصولي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دولار.

أما موقع الحفل، فقد اختيرت له فيلا فاخرة بلغت تكلفة استئجارها نحو 220 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الحقائب التي قُدّمت كهدايا للحضور حوالي 7 آلاف دولار، والضيافة المقدمة للمدعوين قُدرت بـ5 آلاف دولار.

وبحسب التقديرات المتداولة، فإن مجمل تكلفة الزفاف تجاوزت حاجز المليون دولار، ما جعل الحفل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومادة للجدل حول فخامة أعراس المشاهير.

وفي سياق آخر، علم موقع "العاصمة" من مصادره الخاصة أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حصلت على 150 ألف دولار أجر غنائها فى حفل الزفاف الأسطورى الذى أقيم فى جزيرة كومو الإيطالية للعروس يومى خورى وعريسها التركى غورهان.

اقرأ ايضا في فن

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما
Play
10:03
Play

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.

10:03

لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.

أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق
07:49

أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق

أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.

07:49

أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق

أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.

وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”
07:39

وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”

تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.

07:39

وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”

تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.

اخترنا لك
لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما
10:03
أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق
07:49
وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”
07:39
"محمولا على الاكتاف".. استقبال جماهيري لـ تامر حسني لحظة وصوله الى بيروت
07:28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025