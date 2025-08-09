تكلفة زفاف يومي تفوق الخيال.. هذه قيمته والأجر الذي تقاضته هيفاء وهبي للغناء

ووفقًا لما تم تداوله، أطلت في الحفل بإطلالتين فاخرتين، الأولى من توقيع دار دولتشي أند غابانا بسعر يقارب 30 ألف ، والثانية من تصميم اللبناني نيكولا بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار.

في تفاصيل الإطلالة، استعانت يومي بخبير التجميل اللبناني مقابل نحو ألفي دولار، وتزيّنت بمجوهرات من تصميم دار نصولي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دولار.

أما موقع الحفل، فقد اختيرت له فاخرة بلغت تكلفة استئجارها نحو 220 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الحقائب التي قُدّمت كهدايا للحضور حوالي 7 آلاف دولار، والضيافة المقدمة للمدعوين قُدرت بـ5 آلاف دولار.

وبحسب التقديرات المتداولة، فإن مجمل تكلفة الزفاف تجاوزت حاجز المليون دولار، ما جعل الحفل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومادة للجدل حول فخامة أعراس المشاهير.

وفي سياق آخر، علم موقع " " من مصادره الخاصة أن اللبنانية هيفاء وهبى، حصلت على 150 ألف دولار أجر غنائها فى حفل الزفاف الأسطورى الذى أقيم فى كومو الإيطالية للعروس يومى خورى وعريسها التركى غورهان.