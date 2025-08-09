"محمولا على الاكتاف".. استقبال جماهيري لـ تامر حسني لحظة وصوله الى بيروت

واستقبل تامر حسني حشد كبير من معجبيه الذين انتظروا لحظة وصوله للتعبير عن حبهم له، وكشفت الفيديوهات عن لحظات استثنائية عاشها الفنان المصري لحظة الاسقبال.
وكان اللافت هو حمل حسني على الأكتاف واستقباله "بالطبل والزمر"، كما ظهر تامر وهو يرفع العلم اللبناني.
تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة نادرة للمصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مع زوجته كلودين صعب من زفافهما.
أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة دمشق، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.
تواجد النجم العربي وليد توفيق في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.