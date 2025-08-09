"محمولا على الاكتاف".. استقبال جماهيري لـ تامر حسني لحظة وصوله الى بيروت

واستقبل حشد كبير من معجبيه الذين انتظروا لحظة وصوله للتعبير عن حبهم له، وكشفت الفيديوهات عن لحظات استثنائية عاشها الفنان المصري لحظة الاسقبال.

وكان اللافت هو حمل حسني على الأكتاف واستقباله "بالطبل والزمر"، كما ظهر تامر وهو يرفع العلم اللبناني.

ويذكر أن تامر حسني سيحيي واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي ، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من الجديد. ويأتي هذا الحفل المنتظر ضمن سلسلة من السهرات الفنية الكبرى التي تستضيفها بيروت هذا الصيف، حيث سيقدّم تامر حسني باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء مليئة بالطرب والتفاعل .

