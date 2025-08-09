أمسية سورية خاصة لإحياء إرث زياد الرحباني في قلب دمشق

أحيا عدد من الفنانين والمثقفين السوريين أمسية خاصة في غاليري “زوايا” بالعاصمة ، تكريمًا لروح الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، الذي لا تزال ألحانه وكلماته تنبض في وجدان العرب وتشكل جزءًا من ذاكرتهم اليومية.



الفعالية، التي جمعت بين الفن والثقافة، شهدت مشاركة مجموعة من الأسماء الفنية البارزة، من بينهم ، جفرا يونس، إليانا سعد، نانسي خوري، والموسيقية نور خوري، إلى جانب حضور لافت لشخصيات إعلامية وثقافية



الأمسية لم تكن مجرد احتفال بذكرى فنان، بل كانت مساحة للوفاء والحب، حيث امتزجت المشاعر مع الألحان، وتوحدت الأصوات في أداء أعمال زياد التي تحمل بصمته المميزة.



نانسي خوري، التي تولت تقديم الأمسية، عبّرت عن سعادتها بالمشاركة، ووصفت التجربة بأنها طريقة بسيطة وصادقة للتعبير عن محبتها للموسيقى ولزياد الرحباني.



بهذه الأجواء، أثبتت أنها لا تحيي ذكرى فنية فقط، بل تحتفي بروح خالدة ما زالت تجمع القلوب وتوحدها على أنغام الإبداع الصادق.