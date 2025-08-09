وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”

تواجد النجم العربي وليد توفيق
في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.
وأعلن وليد توفيق عن تحضيره ميني
ألبوم يضم ست أغنيات من توزيع شركة “روتانا”، مشيرًا إلى تعاونه لأول مرة مع الملحن سليم سلامة
، إلى جانب أغنية من ألحانه الخاصة بكلمات الشاعر نزار فرنسيس
وتحدث عن تعاونه مع الكاتب أحمد ماضي
، فضلًا عن أعمال أخرى مع أسماء لامعة.
وعن رأيه بالفنانين الشباب
أمثال الشامي
وبيسان والأخرس، أكد توفيق أنهم أصحاب مواهب حقيقية ولهم جمهورهم، مشددًا على ضرورة دعمهم لأنهم يعبرون عن شريحة مهمة من المستمعين. كما كشف عن تصويره لكليب أغنية “إنت بالناس كلهم” الذي سيبصر النور قريبًا.
وفي لفتة خاصة، وجّه رسالة مؤثرة للفنان فضل شاكر قائلًا: “مكانه فاضي، وعمرو ما حدا ملا مكانه، حتى وهو غايب كان عايش بقلوبنا”. كما أثنى على ألبوم الفنانة نوال الزغبي
الجديد وأبدى إعجابه بكليباتها، مؤكدًا دعمه لها في ظل استمرارها بتقديم فن جيد وسط تحديات الساحة الفنية الحالية.