وليد توفيق يكشف مفاجآت ألبومه الجديد ويصف الفنان فضل شاكر بـ”الذي لا يُعوض”

تواجد النجم في أحد الاستديوهات لتسجيل ألبومه الجديد بعنوان “وليد توفيق 2025”، حيث كشف لقناة الجديد عن مجموعة مفاجآت فنية بانتظار جمهوره.



وأعلن وليد توفيق عن تحضيره ألبوم يضم ست أغنيات من توزيع شركة “روتانا”، مشيرًا إلى تعاونه لأول مرة مع الملحن سليم ، إلى جانب أغنية من ألحانه الخاصة بكلمات الشاعر وتحدث عن تعاونه مع الكاتب ، فضلًا عن أعمال أخرى مع أسماء لامعة.

وعن رأيه بالفنانين أمثال وبيسان والأخرس، أكد توفيق أنهم أصحاب مواهب حقيقية ولهم جمهورهم، مشددًا على ضرورة دعمهم لأنهم يعبرون عن شريحة مهمة من المستمعين. كما كشف عن تصويره لكليب أغنية “إنت بالناس كلهم” الذي سيبصر النور قريبًا.

وفي لفتة خاصة، وجّه رسالة مؤثرة للفنان فضل شاكر قائلًا: “مكانه فاضي، وعمرو ما حدا ملا مكانه، حتى وهو غايب كان عايش بقلوبنا”. كما أثنى على ألبوم الفنانة الجديد وأبدى إعجابه بكليباتها، مؤكدًا دعمه لها في ظل استمرارها بتقديم فن جيد وسط تحديات الساحة الفنية الحالية.