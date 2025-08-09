لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما

وفي التفاصيل، تصدرت لقطة من زفاف ايلي صعب وزوجته كلودين صعب والتي تعود لعام 1990، حيث تزوج الثنائي بعد قصة حب نشأت أثناء ذهابها إلى مشغله الصغير في ، من أجل شراء فستان زفاف شقيقتها.

وأعجب بها إيلي وشعر أن هذه السيدة هي زوجته المستقبلية، حيث نشأت بينهما علاقة عاطفية، ثم تقدم للزواج منها ووافق والدها بسبب إعجابه بطموح إيلي وفي عام 1990 توّجت قصة الحب بالزواج.

بعدها قرر إيلي الانتقال إلى باريس لتحقيق حلمه نحو العالمية اختارت كلودين أن تهتم بشؤون الأسرة وتعمل على تربية أبنائها الثلاثة وسيليو وميشال إضافة لدعمها المتواصل لزوجها ورفيق دربها لتحقيق حلمه الذي تخطى الحدود ووصل بأسره حاملاً اسمه واسم عائلته وبلده في كل مكان بالتميز والإبداع.