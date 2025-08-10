يومي تنشر مقطع فيديو جديد من زفافها وتعلق: لهلا مش عم صدق

وكانت قد احتفلت بحفل زفافها الذي أثار جدلًا واسعًا وتميز بإطلالتين فاخرتين، الأولى من دولتشي أند غابانا بقيمة نحو 30 ألف ، والثانية من تصميم نيكولا بـ15 ألف دولار، إضافة إلى مجوهرات من دار نصولي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دولار، ومكياج بإشراف مقابل نحو ألفي دولار.

وبحسب التقديرات المتداولة، فإن مجمل تكلفة الزفاف تجاوزت حاجز المليون دولار، ما جعل الحفل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومادة للجدل حول فخامة أعراس المشاهير.