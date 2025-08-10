يومي تنشر مقطع فيديو جديد من زفافها وتعلق: لهلا مش عم صدق

وكانت يومي قد احتفلت بحفل زفافها الذي أثار جدلًا واسعًا وتميز بإطلالتين فاخرتين، الأولى من دولتشي أند غابانا بقيمة نحو 30 ألف دولار، والثانية من تصميم نيكولا جبران بـ15 ألف دولار، إضافة إلى مجوهرات من دار نصولي بلغت قيمتها حوالي 300 ألف دولار، ومكياج بإشراف بسام فتوح مقابل نحو ألفي دولار.
وبحسب التقديرات المتداولة، فإن مجمل تكلفة الزفاف تجاوزت حاجز المليون دولار، ما جعل الحفل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومادة للجدل حول فخامة أعراس المشاهير.
View this post on Instagram
A post shared by Youmna Khoury Kiziloz (@youmi.kh)
A post shared by Youmna Khoury Kiziloz (@youmi.kh)
احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشةوزوجها بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية بالعاصمة بيروت.
أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.
شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.