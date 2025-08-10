جوليا بطرس و الياس بو صعب يحتفلان بخطوبة ابنهما بأجواء راقية

وقد انتشرت صور للثنائي من المناسبة السعيدة، حيث تألقت العروس المستقبلية بفستان ناعم وطويل باللون ، فيما اختار العريس المستقبلي بدلة رسمية أنيقة باللون الأبيض.

كما ظهرت صورة جمعت جوليا بطرس وإلياس بو صعب من الحفل العائلي، حيث ارتدت جوليا فستانًا أنيقًا باللون الكحلي ونسقته مع عقد كبير أضفى لمسة راقية على إطلالتها، إلى جانب حقيبة يد باللون الفضي.

وكان قد سبق هذا الحفل احتفال آخر بالعائلة بخطوبة سامر ولانا، حيث تم تداول صورة لهما وهما يبتسمان للكاميرا ويستعرضان خاتمَي الخطوبة بطريقة عفوية، وسط تلقيهما التهاني من الأهل والأصدقاء.

ولفت العروسان الأنظار بجمال ملامحهما، مع تركيز كبير من المتابعين على خاتم الخطوبة الماسي المميز الذي قدمه سامر لخطيبته. كما لفتت لانا الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها الشقراء، فيما لاحظ البعض الشبه الكبير بين سامر ووالده.

اللافت أن جوليا بطرس لم تشارك متابعيها أي صورة من الاحتفال، واكتفت العائلة بأجواء خاصة بعيدًا عن الإعلام، إذ انتشرت فقط بعض الصور التي التقطها الحاضرون. أما موعد الزفاف، فلم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن، لكن صفحات متابعة للفنانة جوليا بطرس أشارت إلى أن التحضيرات بدأت بالفعل، وأن الحفل المنتظر سيكون فخمًا ومميزًا يليق بالمناسبة وبالعائلتين.