الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، ظهرت نور علي وهي تحمل العلم اللبناني، موجهة رسالة للشعب اللبناني، كتبت فيها: "الله يحمي لبنان وأهلها".
وأثارت الصورة تفاعل الجمهور الذين راحوا يعبرون عن إعجابهم بخطوة نور علي تجاه لبنان وحبها للبلد، وكتب احدهم: " مهضومة و حلوة هل مخلوقة بحبها".
احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشةوزوجها بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية بالعاصمة بيروت.
أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.
شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.