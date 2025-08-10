الأخبار
الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة
الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة
الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة

فن

2025-08-10 | 09:46
الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة
الممثلة السورية نور علي تحمل العلم اللبناني وتوجه رسالة مؤثرة

تصدر خلال الساعات الماضية لقطة للممثلة السورية نور علي وهي تحمل العلم اللبناني في احدث ظهور لها خلال تواجدها في احدى المناسبات.

وفي التفاصيل، ظهرت نور علي وهي تحمل العلم اللبناني، موجهة رسالة للشعب اللبناني، كتبت فيها: "الله يحمي لبنان وأهلها".

وأثارت الصورة تفاعل الجمهور الذين راحوا يعبرون عن إعجابهم بخطوة نور علي تجاه لبنان وحبها للبلد، وكتب احدهم: " مهضومة و حلوة هل مخلوقة بحبها".

وفي تعليق آخر: " احلى بلد عربي لبنان". 

امل بوشوشة تحتفل بعيد زواجها العاشر من زوجها اللبناني
13:51

امل بوشوشة تحتفل بعيد زواجها العاشر من زوجها اللبناني

احتفلت الفنانة ​الجزائرية أمل بوشوشة​وزوجها بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية بالعاصمة بيروت.

13:51

امل بوشوشة تحتفل بعيد زواجها العاشر من زوجها اللبناني

احتفلت الفنانة ​الجزائرية أمل بوشوشة​وزوجها بعيد زواجهما العاشر في أجواء رومانسية بالعاصمة بيروت.

شيماء سيف خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا احدث ظهور لها
13:44

شيماء سيف خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا احدث ظهور لها

أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.

13:44

شيماء سيف خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا احدث ظهور لها

أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.

مروان خوري يكرم الموسيقار الراحل زياد الرحباني على طريقته الخاصة
13:39

مروان خوري يكرم الموسيقار الراحل زياد الرحباني على طريقته الخاصة

شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.

13:39

مروان خوري يكرم الموسيقار الراحل زياد الرحباني على طريقته الخاصة

شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.

