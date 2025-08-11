الأخبار
print
ابنة سيرين عبد النور تخطف الانظار في زفاف ابن خالتها سابين نحاس
ابنة سيرين عبد النور تخطف الانظار في زفاف ابن خالتها سابين نحاس

فن

2025-08-11 | 08:39

فن

2025-08-11 | 08:39
ابنة سيرين عبد النور تخطف الانظار في زفاف ابن خالتها سابين نحاس
ابنة سيرين عبد النور تخطف الانظار في زفاف ابن خالتها سابين نحاس

تصدر خلال الساعات الماضية زفاف ابن شقيقة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، والذي حظي بتفاعل واسع بعد انتشار العديد من مقاطع الفيديو، واللافت كان ظهور ابنة سيرين التي أصبحت شابة.

وفي التفاصيل، احتفلت سابين نحاس أمس الأحد بزفاف ابنها الاوسط في أجواء عائلية ممتعة وبحضور شقيقتها النجمة سيرين عبدالنور وعائلتها الصغيرة.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" بمقاطع مصوّرة عفوية لتحضيراتها هي وابنتها تاليا التي سبقت الحفل، بحيث اختارت فستاناً طويلاً أحمر اللون حمل توقيع المصمّم اللبناني أنطوان القارح، وجاء بتصميم مجسم بالكامل يبرز قدّها الممشوق ومن دون أكمام مع قصّة بارزة مفتوحة عند الصدر، ونسّقت معه قلادة ذهبية ضخمة.

ولفتت تاليا، ابنة سيرين الأنظار بفستانها الأنيق الذي اختارته من دار أنطوان القارح أيضاً باللون الوردي الفاتح، وجاء مغطّى بالكامل بالترتر اللامع، بحركة هندسية لطيفة عند منطقة الصدر، وبزمزمة راقية زادته فخامةً.

وخطفت تاليا الأنظار بملامحها الجميلة بمكياج ناعم يرتكز على مزج الألوان الوردية والبرونزية بطريقة مميزة مع الهايلايتر البارز وأحمر شفاه وردي نيود. ورفعت شعرها من الأمام بحركة ناعمة وتزيّنت بأقراط ناعمة تناسب إطلالتها

كما نشرت سيرين مجموعة من اللقطات العائلية الخاصة مع شقيقتها وزوجها وابنها كريستيانو، إضافة إلى صورة لها مع والدها، وأرفقتها بعبارة: "ممتنة يا الله أن هذا الأب هو أبي وضلعي وقلبي وموطني".

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
13:25

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

13:25

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها
13:22

اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل ​خلال غنائها مع النجم ملحم زين​في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ​صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.

13:22

اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل ​خلال غنائها مع النجم ملحم زين​في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ​صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
Play
13:19
Play

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

13:19

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
13:25
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها
13:22
لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
13:19
مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل
11:02

