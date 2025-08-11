ابنة سيرين عبد النور تخطف الانظار في زفاف ابن خالتها سابين نحاس

وفي التفاصيل، احتفلت سابين نحاس أمس الأحد بزفاف ابنها الاوسط في أجواء عائلية ممتعة وبحضور شقيقتها سيرين عبدالنور وعائلتها الصغيرة.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على " " بمقاطع مصوّرة عفوية لتحضيراتها هي وابنتها التي سبقت الحفل، بحيث اختارت فستاناً طويلاً أحمر اللون حمل توقيع المصمّم اللبناني القارح، وجاء بتصميم مجسم بالكامل يبرز قدّها الممشوق ومن دون أكمام مع قصّة بارزة مفتوحة عند ، ونسّقت معه قلادة ذهبية ضخمة.

ولفتت تاليا، ابنة سيرين الأنظار بفستانها الأنيق الذي اختارته من دار أنطوان القارح أيضاً باللون الوردي الفاتح، وجاء مغطّى بالكامل بالترتر اللامع، بحركة هندسية لطيفة عند منطقة الصدر، وبزمزمة راقية زادته فخامةً.

وخطفت تاليا الأنظار بملامحها الجميلة بمكياج ناعم يرتكز على مزج الألوان الوردية والبرونزية بطريقة مميزة مع الهايلايتر البارز وأحمر شفاه نيود. ورفعت شعرها من الأمام بحركة ناعمة وتزيّنت بأقراط ناعمة تناسب إطلالتها.

كما نشرت سيرين مجموعة من اللقطات العائلية الخاصة مع شقيقتها وزوجها وابنها كريستيانو، إضافة إلى صورة لها مع والدها، وأرفقتها بعبارة: "ممتنة يا أن هذا الأب هو أبي وضلعي وقلبي وموطني".