سبب وفاة المخرج والكاتب التونسي الفاضل الجزيري

وفي التفاصيل، نعت ، الفنان والمخرج والكاتب الكبير الفاضل الجزيري، الذي توفي الاثنين عن عمر ناهز الـ77 سنة بعد صراع مرير من المرض، حيث شكّل الراحل الفاضل الجزيري علامة فارقة فى تاريخ المسرح والسينما فى ، بعد مسيرة تجاوزت خمسة عقود من الإبداع والتجديد.