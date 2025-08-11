سبب وفاة المخرج والكاتب التونسي الفاضل الجزيري

وفي التفاصيل، نعت وزارة الثقافة التونسية، الفنان والمخرج والكاتب الكبير الفاضل الجزيري، الذي توفي صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز الـ77 سنة بعد صراع مرير من المرض، حيث شكّل الراحل الفاضل الجزيري علامة فارقة فى تاريخ المسرح والسينما فى تونس، بعد مسيرة تجاوزت خمسة عقود من الإبداع والتجديد.
احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.
أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل خلال غنائها مع النجم ملحم زينفي إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.
واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.