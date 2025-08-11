الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أصالة نصري توجه رسالة قبل حفلها في بيروت.. حفل استثنائي في 16 آب
أصالة نصري توجه رسالة قبل حفلها في بيروت.. حفل استثنائي في 16 آب
أصالة نصري توجه رسالة قبل حفلها في بيروت.. حفل استثنائي في 16 آب

فن

2025-08-11 | 08:45
أصالة نصري توجه رسالة قبل حفلها في بيروت.. حفل استثنائي في 16 آب
Aljadeed
أصالة نصري توجه رسالة قبل حفلها في بيروت.. حفل استثنائي في 16 آب

بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب عن الساحة اللبنانية، تستعد الفنانة أصالة نصري لإحياء حفل ضخم في "Forum De Beirut" يوم 16 أغسطس/آب 2025، وسط أجواء موسيقية راقية وحضور متوقع لآلاف المعجبين، وبتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة "الجديد

 أصالة عبّرت عن شوقها لبيروت برسالة مؤثرة لجمهورها، مؤكدة أن صوتها سيحمل كل الحب والحنين للعاصمة اللبنانية.

وكتبت اصالة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام: "بيروت أنا جاييتها حبيبه صديقه مهما غبت عنها بتبقى بروحي ..التوأم الأمل الدافع بيروت عندي أمّ بيروت هيي رفاهية طفولتي الأصحاب اللي بيفرحوا الروح بتعاطيهم مع كل ألوان الحياة بدقّه وبساطه وفنّ وكأني ببيروت كلّ الناس أصحابي بيني وبين كل الأجيال صحبه وتفاهم ماحدا بيقابلني لأول مرّه لأني مع الكل صديقه قديمه حبيبه قريبه ومشتاقه أتمشى بشوارعها أقعد بقهاويها سلم على كل الناس شوف البحر وروح الجبل وأقطف من شجر على الطرقات شو هلأ وقته .. أنا جايه عاشقه لهالبلد الصغيره الكبيره ومشتاقه أحضن بيروت ورح خلّي صوتي يقول بالغنا كل اللي أنا ماعرفت أكتبه عنّ غرامي عن هيامي عن عشقي لحبيبتي بيروت وقربنا نتلاقى ياكلّ الحبايب".

 

