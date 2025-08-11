أصالة نصري توجه رسالة قبل حفلها في بيروت.. حفل استثنائي في 16 آب

أصالة عبّرت عن شوقها لبيروت برسالة مؤثرة لجمهورها، مؤكدة أن صوتها سيحمل كل الحب والحنين للعاصمة اللبنانية.
وكتبت اصالة على صفحتها الخاصة عبر انستغرام: "بيروت أنا جاييتها حبيبه صديقه مهما غبت عنها بتبقى بروحي ..التوأم الأمل الدافع بيروت عندي أمّ بيروت هيي رفاهية طفولتي الأصحاب اللي بيفرحوا الروح بتعاطيهم مع كل ألوان الحياة بدقّه وبساطه وفنّ وكأني ببيروت كلّ الناس أصحابي بيني وبين كل الأجيال صحبه وتفاهم ماحدا بيقابلني لأول مرّه لأني مع الكل صديقه قديمه حبيبه قريبه ومشتاقه أتمشى بشوارعها أقعد بقهاويها سلم على كل الناس شوف البحر وروح الجبل وأقطف من شجر على الطرقات شو هلأ وقته .. أنا جايه عاشقه لهالبلد الصغيره الكبيره ومشتاقه أحضن بيروت ورح خلّي صوتي يقول بالغنا كل اللي أنا ماعرفت أكتبه عنّ غرامي عن هيامي عن عشقي لحبيبتي بيروت وقربنا نتلاقى ياكلّ الحبايب".
احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.
أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل خلال غنائها مع النجم ملحم زينفي إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.
واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.