صوفي تيرنر ترد بحزم على انتقاد غيابها عن طفلتيها

تيرنر، البالغة من العمر 29 عامًا، لم تتجاهل التعليق، وردت بلهجة حادة:

“آه، أنا آسفة جدًا، أحيانًا أنسى أن بعض الناس لا يستطيعون التفكير بأنفسهم. هناك شيء يُسمى الحضانة المشتركة. ربما كانوا مع والدهم ذلك .”

البريطانية خاضت مع جوناس خلافات قانونية حول حضانة الطفلتين عقب انفصالهما، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق ودي في أكتوبر 2023. وفي مايو الماضي، أشاد جوناس بدورها كأم خلال لقائه بجاي شيتي في جولة On Purpose Live، واصفًا وجودها في حياة طفلتيهما بأنه “حلم تحقق”.

ورغم تحسن العلاقة بين الطرفين، أكدت تيرنر في مقابلة مع مجلة البريطانية أن الطلاق كان له أثر سلبي على ابنتيهما، لكنها شددت على أنهما يسعيان جاهدين لحمايتهما، قائلة: “جو أب رائع، وهذا كل ما أتمناه”.