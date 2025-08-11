مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل

وجّه مالوما كلامه مباشرة إلى الأم، محذرًا من خطورة تعريض الأطفال الصغار لمستويات مرتفعة من الضجيج، قائلاً: “هذا الأمر قد يضر سمعه بشكل كبير، وهو لا يدرك حتى ما يحدث حوله… من واجبك حمايته”. وأكد أنه يتحدث بدافع الاحترام، خاصة بعد أن أصبح أبًا، مشددًا على أنه لن يصطحب طفله أبدًا إلى حفلات مماثلة.

ويأتي هذا الموقف ضمن جولة مالوما العالمية +Pretty +Dirty World Tour التي انطلقت في 15 مارس من برشلونة بإسبانيا، وتشمل 21 حفلة، لتختتم فعالياتها في 16 أغسطس بمدينة غوادالاخارا المكسيكية.

وكان مالوما قد شارك مؤخرًا في Baja Beach بمدينة روزاريتو المكسيكية، حيث تصدّر قائمة النجوم إلى جانب جي بالفين ودون عمر، بمشاركة أسماء بارزة مثل أنيتا، يونغ ميكو، بليسد، ريلز بي، أوسكار مايدو، تيتو دابل بي، كريس إم جي، إل ألفا، لوس توكانيس دي تيخوانا، أركانخل وويسين.