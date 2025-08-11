حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

وقد انتشرت صور الخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت جوليا برفقة عائلتها والعروسين وسط أجواء مميزة.

وفي هذا الإطار، تواصل موقع "هي" مع والدة العروس، دانيا نصولي، للكشف عن تفاصيل الحفل، وتفصيل إطلالة العروس وديكور المناسبة، إضافة إلى معلومات خاصة عن العروسين وموعد زفافهما المرتقب.

من زملاء على مقاعد الدراسة في إلى ارتباط رسمي وحفل خطوبة، فقد تعرّف الثنائي لانا نصولي وسامر بوصعب على بعضهما خلال دراستهما في إحدى جامعات لندن. الحفل أقيم في فندق الذي تعود ملكيته لعائلة العروس وهو Faqrahills.

اهتمت منظمة الحفلات والأعراس باميلا ، وبحسب موقع "هي" أكدت منصور أن العروس لانا اهتمت بكل تفاصيل الزفاف ولم تختر ثيماً محدداً بل كان هدفها إقامة حفل خطوبة مريح للضيوف ويمكنهم الإستمتاع بكل لحظة، وبما أن حفل الخطوبة أقيم في منطقة جبلية فقد اعتمدت على ألوان مستوحاة من الطبيعة مع تفاصيل أخرى مأخوذة من حفلات الديسكو. وحسب طلب العروس تم تخصيص مساحة كبيرة للرقص كي لا يشعر الضيوف بالملل والجلوس لوقت طويل.

وأضافت منظمة الحفلات باميلا منصور أن العروس اختارت كل التفاصيل بنفسها، وكان همها الأول راحة الضيوف. لذا قدمت بوفيه متنوع ليناسب أذواق الجميع. أما الموسيقى فقد اختارت هي وعريسها سامر واستعانت بفرقة "دي جي". وقد اختارت أيضاً تقديم هدايا مميزة للضيوف إضافة إلى ذلك اختارت للضيوف قمصان طبعت عليها عبارات وصور من وحي خطوبتها.

وتكمل باميلا منصور أن التركيز الأساسي في الحفل كان على راحة ومرح الضيوف، وخلال المساء تم العمل على إضاء لافتة ركزت على الأشجار والأكسسوارات التي وضعت عليها. فكل تفصيل كان مميزاً وبسيطاً في الوقت عينه يعكس ذوق العروس.

يذكر أن جوليا لم تشارك متابعيها على السوشيل ميديا بأي صور من الحفل، أما موعد حفل الزفاف، فلم يتم تحديد والإعلان عنه رسمياً حتى الآن، لكن مقربين من جوليا أشاروا إلى أن التحضيرات بدأت بالفعل، وأن الحفل المنتظر سيكون فخماً ومميزاً وسيحضره عددا كبيرا من رجال السياسة ومشاهير الفن والشخصيات العامة.