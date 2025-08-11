الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
A-
A+

حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

فن

2025-08-11 | 13:25
حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حفل زفاف فخم ومميز لابن جوليا بطرس و الياس بو صعب .. وهكذا كان اللقاء الاول بين العروسين

احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

وقد انتشرت صور الخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت جوليا برفقة عائلتها والعروسين وسط أجواء مميزة.

وفي هذا الإطار، تواصل موقع "هي" مع والدة العروس، دانيا نصولي، للكشف عن تفاصيل الحفل، وتفصيل إطلالة العروس وديكور المناسبة، إضافة إلى معلومات خاصة عن العروسين وموعد زفافهما المرتقب.

من زملاء على مقاعد الدراسة في لندن إلى ارتباط رسمي وحفل خطوبة، فقد تعرّف الثنائي لانا نصولي وسامر بوصعب على بعضهما خلال دراستهما في إحدى جامعات لندن. الحفل أقيم في فندق الذي تعود ملكيته لعائلة العروس وهو Faqrahills.

اهتمت منظمة الحفلات والأعراس باميلا منصور، وبحسب موقع "هي" أكدت منصور أن العروس لانا اهتمت بكل تفاصيل الزفاف ولم تختر ثيماً محدداً بل كان هدفها إقامة حفل خطوبة مريح للضيوف ويمكنهم الإستمتاع بكل لحظة، وبما أن حفل الخطوبة أقيم في منطقة جبلية فقد اعتمدت على ألوان مستوحاة من الطبيعة مع تفاصيل أخرى مأخوذة من حفلات الديسكو. وحسب طلب العروس تم تخصيص مساحة كبيرة للرقص كي لا يشعر الضيوف بالملل والجلوس لوقت طويل.

وأضافت منظمة الحفلات باميلا منصور أن العروس اختارت كل التفاصيل بنفسها، وكان همها الأول راحة الضيوف. لذا قدمت بوفيه متنوع ليناسب أذواق الجميع. أما الموسيقى فقد اختارت هي وعريسها سامر واستعانت بفرقة "دي جي". وقد اختارت أيضاً تقديم هدايا مميزة للضيوف إضافة إلى ذلك اختارت للضيوف قمصان طبعت عليها عبارات وصور من وحي خطوبتها.

وتكمل باميلا منصور أن التركيز الأساسي في الحفل كان على راحة ومرح الضيوف، وخلال المساء تم العمل على إضاء لافتة ركزت على الأشجار والأكسسوارات التي وضعت عليها. فكل تفصيل كان مميزاً وبسيطاً في الوقت عينه يعكس ذوق العروس.

يذكر أن جوليا لم تشارك متابعيها على السوشيل ميديا بأي صور من الحفل، أما موعد حفل الزفاف، فلم يتم تحديد والإعلان عنه رسمياً حتى الآن، لكن مقربين من جوليا أشاروا إلى أن التحضيرات بدأت بالفعل، وأن الحفل المنتظر سيكون فخماً ومميزاً وسيحضره عددا كبيرا من رجال السياسة ومشاهير الفن والشخصيات العامة.

 

اقرأ ايضا في فن

اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها
13:22

اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل ​خلال غنائها مع النجم ملحم زين​في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ​صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.

13:22

اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها

أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل ​خلال غنائها مع النجم ملحم زين​في إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ​صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
Play
13:19
Play

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

13:19

لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله

واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.

مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل
11:02

مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل

في حادثة لفتت الأنظار خلال حفله الأخير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أوقف النجم الكولومبي مالوما فقرته الغنائية ليعبر عن استيائه من سيدة حضرت برفقة طفلها البالغ عامًا واحدًا فقط، من دون أي حماية سمعية.

11:02

مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل

في حادثة لفتت الأنظار خلال حفله الأخير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أوقف النجم الكولومبي مالوما فقرته الغنائية ليعبر عن استيائه من سيدة حضرت برفقة طفلها البالغ عامًا واحدًا فقط، من دون أي حماية سمعية.

اخترنا لك
اول تعليق لـ بيسان إسماعيل بعد وصف صوتها بـ "النشاز" و ملحم زين يدعمها
13:22
لقطات مؤثرة جمعت مراسل الجزيرة انس الشريف مع ابنته "شام" قبل اغتياله
13:19
مالوما يوقف حفله في مكسيكو سيتي بسبب طفل
11:02
صوفي تيرنر ترد بحزم على انتقاد غيابها عن طفلتيها
10:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025