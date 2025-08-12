حسين الجسمي يلجأ الى القضاء بعد اتهامات كاذبة بالسرقة

وجاء في البلاغ رقم 5927 - عرائض ، أن المحامي فوجئ في مايو/أيار الماضي بمنشورات عبر صفحة المشكو بحقه على موقع " "، تضمنت عبارات مسيئة بحق الفنان ، وادّعاءً بسرقة لحن زُعم أنه مملوك للملحّن، مرفقة بشهادة منسوبة إلى والملحنين، تزعم صحة تلك الادعاءات.

وأوضح المحامي عثمان أنه بعد مراجعة الأمر مع الجمعية كشف أن الشهادة المقدّمة مزورة، وتم استخراجها بالتواطؤ مع أحد موظفي الجمعية، وقد جرى إيقاف المتورطين عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الواقعة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقدم المحامي وكيل الفنان حسين ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات في المصرية، يُفيد بتعرض الفنان الإماراتي للضرر من الصفحة المملوكة للمشكو بحقه، إذ تم استدعاؤه ومناظرة هاتفه الخلوي، وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، لا سيما أنه تم إرفاق تلك المنشورات في البلاغ.