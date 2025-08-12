حسين الجسمي يلجأ الى القضاء بعد اتهامات كاذبة بالسرقة

وجاء في البلاغ رقم 5927 - عرائض النائب العام، أن المحامي فوجئ في مايو/أيار الماضي بمنشورات عبر صفحة المشكو بحقه على موقع "فيسبوك"، تضمنت عبارات مسيئة بحق الفنان حسين الجسمي، وادّعاءً بسرقة لحن زُعم أنه مملوك للملحّن، مرفقة بشهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين، تزعم صحة تلك الادعاءات.
وأوضح المحامي حسين عثمان أنه بعد مراجعة الأمر مع الجمعية كشف أن الشهادة المقدّمة مزورة، وتم استخراجها بالتواطؤ مع أحد موظفي الجمعية، وقد جرى إيقاف المتورطين عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الواقعة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقدم المحامي وكيل الفنان حسين الجسمي ببلاغ لمباحث التوثيق والمعلومات في وزارة الداخلية المصرية، يُفيد بتعرض الفنان الإماراتي للضرر من الصفحة المملوكة للمشكو بحقه، إذ تم استدعاؤه ومناظرة هاتفه الخلوي، وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، لا سيما أنه تم إرفاق تلك المنشورات في البلاغ.