بعد القبض عليها.. البلوغر ياسمين ليست "انثى"

وكشفت السلطات الأمنية أن البلوغر ليست أنثى كما روّجت لنفسها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ذكر دأب على نشر مقاطع فيديو على هيئة أنثى جميلة لجذب الرجال والشباب والتربح المالي.

وتحفظت السلطات على أجهزة الهاتف واللاب توب الخاصة بالمتهم، كما عثرت قوات الأمن بحوزتها على أدوات جنسية مختلفة، ما يعزز الشبهات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها وتروج لها عبر الإنترنت.

إلى ذلك، قررت جهات التحقيق حبس البلوغر "ياسمين" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب وانتحال صفة أنثى والتشبه بالنساء في الشكل والمظهر، وبث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل بما يخالف القوانين والأعراف المجتمعية.