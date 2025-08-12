مادونا تناشد بابا الفاتيكان لزيارة غـ ـزة قبل فوات الاوان!

وتابعت:" كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم، فأطفال ملك للجميع، أنت الوحيد بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول، نحتاج إلى فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء".

يذكر ان البابا ليو دعا نهار الاحد في صلاته للتضامن مع الفلسطينين قائلا :"لا بد أن نتذكر إخواننا وأخواتنا الذين يعانون جراء الحرب في غزة، خاصة الأطفال الأبرياء وكبار السن العاجزين، الذين يواجهون الجوع والخوف والحرمان".

وأضاف: "ندعو الجميع إلى رفع الصلوات من أجلهم، ومن أجل تحقيق سلام عاجل ودائم يضع حدا لهذه المأساة".