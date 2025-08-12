الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول لقائه بـ لارا ترامب
محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول لقائه بـ لارا ترامب
A-
A+

محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول لقائه بـ لارا ترامب

فن

2025-08-12 | 06:16
محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول لقائه بـ لارا ترامب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول لقائه بـ لارا ترامب

نفى الفنان المصري محمد رمضان شائعة دفعه 3500 دولار مقابل زيارته لـ الاعلامية الاميركية لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في منتجع "ترامب الوطني للغولف".

واكد رمضان أن الدعوة كانت شخصية من قبل لارا ترامب لحضور فعالية لدعم الموسيقى العالمية وليست مدفوعة كما قال البعض.
وعلق على صورة، نشرها من لقائه بلارا، على صفحته الخاصة عبر انستغرام:" لارا ترامب كاتبة عندها على صورتنا ترقبوا وده لوحده رد على اي تكذيب انا سافرت إلى نيويورك بدعوة من لارا ترامب شخصياً لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريباً و دعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في العالم مش لدعم كلاب الشوارع ولا له اي علاقة بالكلاب نهائي مع كامل عطفي لكلاب الشوارع و كامل احترامي للكلاب اللي شككوا في مصدقيتي".
واضاف:"وبالمناسبة الحلوة دي اغنيتي مفيش طبطبة يوم الاربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح".

اقرأ ايضا في فن

يومي خوري ترد على منتقدي زوجها الملياردير: "لو بطلب أطلع عالقمر ما بقلي لأ"
07:27

يومي خوري ترد على منتقدي زوجها الملياردير: "لو بطلب أطلع عالقمر ما بقلي لأ"

ردت المؤثرة اللبنانية يمنى خوري المعروفة بلقب "دكتورة يومي" على تعليقات الجمهور عن زوجها الملياردير التركي غورهان كيزيلوز، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما قيل ايام، حيث شنّ البعض حملة ضد العروس وأشاروا من خلال بعض اللقطات إلى أن العريس لا يحبّها ويظهر هذا بوضوح على ملامح وجهه، ومن عدم رقصه وتفاعله معها في حفل الزفاف.

07:27

يومي خوري ترد على منتقدي زوجها الملياردير: "لو بطلب أطلع عالقمر ما بقلي لأ"

ردت المؤثرة اللبنانية يمنى خوري المعروفة بلقب "دكتورة يومي" على تعليقات الجمهور عن زوجها الملياردير التركي غورهان كيزيلوز، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما قيل ايام، حيث شنّ البعض حملة ضد العروس وأشاروا من خلال بعض اللقطات إلى أن العريس لا يحبّها ويظهر هذا بوضوح على ملامح وجهه، ومن عدم رقصه وتفاعله معها في حفل الزفاف.

أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ انغام بسبب مرضها
04:58

أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ انغام بسبب مرضها

نشرت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة للفنانة المصرية أنغام.

04:58

أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ انغام بسبب مرضها

نشرت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة للفنانة المصرية أنغام.

بعد القبض عليها.. البلوغر ياسمين ليست "انثى"
04:56

بعد القبض عليها.. البلوغر ياسمين ليست "انثى"

في مفاجأة كبيرة، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على البلوغر "ياسمين" صاحبة الحساب الشهير على مواقع التواصل "ياسمين تخلي الحجر يلين"، بعد مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء العام، ليتبين أن صاحبة الحساب "ذكر" تنكر في هيئة أنثى لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

04:56

بعد القبض عليها.. البلوغر ياسمين ليست "انثى"

في مفاجأة كبيرة، ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على البلوغر "ياسمين" صاحبة الحساب الشهير على مواقع التواصل "ياسمين تخلي الحجر يلين"، بعد مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظًا خادشة للحياء العام، ليتبين أن صاحبة الحساب "ذكر" تنكر في هيئة أنثى لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

اخترنا لك
يومي خوري ترد على منتقدي زوجها الملياردير: "لو بطلب أطلع عالقمر ما بقلي لأ"
07:27
أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ انغام بسبب مرضها
04:58
بعد القبض عليها.. البلوغر ياسمين ليست "انثى"
04:56
حسين الجسمي يلجأ الى القضاء بعد اتهامات كاذبة بالسرقة
04:21

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025