محمد رمضان يرد على الجدل المثار حول لقائه بـ لارا ترامب

واكد رمضان أن الدعوة كانت شخصية من قبل لارا ترامب لحضور فعالية لدعم الموسيقى العالمية وليست مدفوعة كما قال البعض.وعلق على صورة، نشرها من لقائه بلارا، على صفحته الخاصة عبر انستغرام:" لارا ترامب كاتبة عندها على صورتنا ترقبوا وده لوحده رد على اي تكذيب انا سافرت إلى بدعوة من لارا ترامب شخصياً لتحضيرنا مفاجأة هتعرفوها قريباً و دعتني لحضور إيڤنت لدعم الموسيقى في مش لدعم كلاب الشوارع ولا له اي علاقة بالكلاب نهائي مع كامل عطفي لكلاب الشوارع و كامل احترامي للكلاب اللي شككوا في مصدقيتي".واضاف:"وبالمناسبة الحلوة دي اغنيتي مفيش طبطبة يوم الاربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر، ثقة في نجاح".