أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ انغام بسبب مرضها

عبرت اصالة في عن دعمها لأنغام وتمنياتها لها بالشفاء العاجل بعد مرضها وخضوعها لعمليات جراحية في احدى مستشفيات المانيا.

وكتبت اصالة على صفحتها الخاصة عبر منصة أكس:"للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره صوت مصر العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك".

يذكر ان الفنانة أنغام تعرضت لوعكة صحية في الفترة الاخيرة بسبب مشكلات في البنكرياس أدت لخضوعها لعمليتين جراحيتين، لكن وضعها الحالي بات مستقرًّا.

ومن ناحية اخرى، وبعد أكثر من عشر سنوات من الغياب عن الساحة اللبنانية، تستعد الفنانة نصري لإحياء حفل ضخم في "Forum De " يوم 16 أغسطس/آب 2025، وسط أجواء موسيقية راقية وحضور متوقع لآلاف المعجبين، وبتنظيم من شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من "الجديد.

أصالة عبّرت عن شوقها لبيروت برسالة مؤثرة لجمهورها، مؤكدة أن صوتها سيحمل كل الحب والحنين للعاصمة اللبنانية.



وكتبت على صفحتها الخاصة عبر انستغرام: " أنا جاييتها حبيبه صديقه مهما غبت عنها بتبقى بروحي ..التوأم الأمل الدافع بيروت عندي أمّ بيروت هيي رفاهية طفولتي الأصحاب اللي بيفرحوا الروح بتعاطيهم مع كل ألوان الحياة بدقّه وبساطه وفنّ وكأني ببيروت كلّ الناس أصحابي بيني وبين كل الأجيال صحبه وتفاهم ماحدا بيقابلني لأول مرّه لأني مع الكل صديقه قديمه حبيبه قريبه ومشتاقه أتمشى بشوارعها أقعد بقهاويها سلم على كل الناس شوف البحر وروح الجبل وأقطف من شجر على الطرقات شو هلأ وقته .. أنا جايه عاشقه لهالبلد الصغيره الكبيره ومشتاقه أحضن بيروت ورح خلّي صوتي يقول بالغنا كل اللي أنا ماعرفت أكتبه عنّ غرامي عن هيامي عن عشقي لحبيبتي بيروت وقربنا نتلاقى ياكلّ الحبايب".