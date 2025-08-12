يومي خوري ترد على منتقدي زوجها الملياردير: "لو بطلب أطلع عالقمر ما بقلي لأ"

ردت المؤثرة اللبنانية المعروفة بلقب "دكتورة يومي" على تعليقات الجمهور عن زوجها الملياردير التركي غورهان كيزيلوز، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما قيل ايام، حيث شنّ البعض حملة ضد العروس وأشاروا من خلال بعض اللقطات إلى أن العريس لا يحبّها ويظهر هذا بوضوح على ملامح وجهه، ومن عدم رقصه وتفاعله معها في حفل الزفاف.



