مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
حقيقة منع عرض الاخوين ملص بعد انتقادهما الحكومة السورية الجديدة
حقيقة منع عرض الاخوين ملص بعد انتقادهما الحكومة السورية الجديدة

فن

2025-08-12 | 09:04
حقيقة منع عرض الاخوين ملص بعد انتقادهما الحكومة السورية الجديدة
حقيقة منع عرض الاخوين ملص بعد انتقادهما الحكومة السورية الجديدة

أصدرت وزارة الثقافة السورية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أوضحت فيه ملابسات ما أثير مؤخرًا حول إيقاف عرض مسرحي لفرقة "الأخوين ملص" في محافظة طرطوس، مؤكدة أن ما جرى كان نتيجة "سوء تفاهم" من أحد العاملين، وليس قرارًا أو توجّهًا رسميًا من الوزارة.

وقالت الوزارة في بيانها إنها تحرص على دعم الحركة المسرحية واحتضان المواهب والخبرات الفنية في مختلف المحافظات، مؤكدة استعدادها لتذليل أي عقبات أمام الفرق المسرحية والفنانين، وضمان استمرار النشاط الثقافي في أجواء من "الاحترام والتعاون".

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع الفنانين محمد وأحمد ملص، وأبلغتهما بعدم صدور أي قرار بمنع العروض المسرحية الخاصة بهما، وأنه يمكنهما متابعة تقديم عرضهما "كل عارٍ وأنتم بخير" والورشات المسرحية المتفق عليها سابقًا.

وجددت الوزارة التزامها بمبدأ حرية التعبير الفني، معتبرة المسرح "منبرًا حضاريًا يعكس نبض المجتمع ويعزز الحوار الثقافي البنّاء"، ومؤكدة اعتزازها بجميع الفنانين واعتبار المسرح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي الثقافي والوطني.

 

