حقيقة منع عرض الاخوين ملص بعد انتقادهما الحكومة السورية الجديدة

وقالت الوزارة في بيانها إنها تحرص على دعم الحركة المسرحية واحتضان المواهب والخبرات الفنية في مختلف المحافظات، مؤكدة استعدادها لتذليل أي عقبات أمام الفرق المسرحية والفنانين، وضمان استمرار النشاط الثقافي في أجواء من "الاحترام والتعاون".

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع الفنانين وأحمد ملص، وأبلغتهما بعدم صدور أي قرار بمنع العروض المسرحية الخاصة بهما، وأنه يمكنهما متابعة تقديم عرضهما "كل عارٍ وأنتم بخير" والورشات المسرحية المتفق عليها سابقًا.

وجددت الوزارة التزامها بمبدأ حرية التعبير الفني، معتبرة المسرح "منبرًا حضاريًا يعكس نبض المجتمع ويعزز الحوار الثقافي البنّاء"، ومؤكدة اعتزازها بجميع الفنانين واعتبار المسرح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي الثقافي والوطني.