مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
مصدر أمني للجديد: عنصر من جهاز أمن المطار طارد مطلوبا بمذكرة "إطلاق نار" كان ينتظر احد الواصلين إلى بيروت وحينما حاول المطلوب الهرب أطلق العنصر النار على قدمه وأصابه في موقف المطار
مريم حسين تكشف سبب حضورها حفل زفاف يومي من دون دعوة رسمية
فن

2025-08-12 | 13:01
اثارت المشهورة اللبنانية يومي خلال الساعات الماضية الجدل بحديثها عن حضور مشاهير الى حفل زفافها من دون دعوة، ليتداول بعدها الحديث عن الفنانة المغربية مريم حسين بين المتابعين وأنها هي المقصودة، الامر الذي دفعها للردّ وتوضيح سبب وجودها في الحفل من دون "عزومة".

وشاركت الفنانة المغربية متابعيها عبر تطبيق "سناب شاب" بفيديوات وصور من القصر الفخم في إيطاليا الذي اختارته "الدكتورة يومي" للاحتفال بزفافها، ولفتت الأنظار بفستانها الأصفر الطويل مع فُتحة جانبية عالية وإكسسوار على شكل قبّعة صغيرة على رأسها. وظهرت مريم حسين في فيديو من الحفل وهي ترقص وتتفاعل بما يتناسب مع أجواء الزفاف بكل عفوية.

ومن ثم أوضحت مريم حسين فكرة حضورها الزفاف من دون دعوة، حيث قالت: "أؤكد أنني لم أحضر حفل الزفاف نفسه وإنما كنت في الفيلا المجاورة لحضور عيد ميلاد صديقة لي، ومررت في نصف الساعة الأخير من حفل بسيط (After Party) أقامته جارتي العزيزة بعد انتهاء مراسم الزفاف، لتهنئتها ومشاركتها الفرحة... واقتصر حضوري على نصف ساعة فقط بدافع المودة والاحترام".

وأضافت: "العروس وعائلتها من أرقى الناس وأطيبهم، وأنا أكنّ لهم كل المحبة والتقدير، وما ذكرته العروس عن وجود أشخاص خلال العرس فهذا أمر طبيعي، فالكثير من الناس حضروا بدافع محبتهم لها ورغبتهم في مشاركتها فرحتها. وهذا تصرف لا يعيب أحداً". 

وتابعت في تبرير حضورها بالقول: "أنا شخصياً أفرح اذا قام أحد بمباركتي ولو بزيارة سريعة، فهذا بدافع المحبة. وأؤمن دائماً بأن مشاركة الناس أفراحهم والقيام بالواجب هو من أرقى أشكال المودة والإنسانية".

كذلك شاركت مريم حسين متابعيها بفيديو آخر ظهرت فيه مع العروس التي بدت بحالة صدمة من وجودها في حفل الزفاف، ولكنها تفاعلت مع الأمر بكل لباقة واحترام، اذ قالت مريم لها: "يا عمري تستاهلين كل خير بحبك"، لتردّ عليها يومي: "وأنا بحبك أكتر وعقبال بنتك إجي على عرسها إنشالله"، فردّت السيدة المغربية: "يا رب".

