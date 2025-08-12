بخاتم ألماسي ضخم.. كريستيانو رونالدو يتقدم للزواج من جورجينا رودريغيز

أعلنت عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريغيز، يوم امس الاثنين، خطوبتها رسميا من النجم البرتغالي ، بعد علاقة دامت لسنوات.



وشاركت جورجينا خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على ، حيث نشرت صورة لخاتمها الماسي الضخم، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي".

أثار خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حجمه الملفت، وتشير التقديرات إلى أن وزن الماسة يتجاوز 10 قيراط، وتبلغ قيمته أكثر من مليون ، ويعتبر الخاتم من أفخم خواتم الخطوبة التي شاهدها الجمهور مؤخراً .

يذكر ان علاقة كريستيانو وجورجينا بدأت عام 2016 ومنذ ذلك الوقت نشأت بينهم علاقة مليئة بالحب والدعم وأصبحت هذه العلاقة محط أنظار وسائل الاعلام.