بخاتم ألماسي ضخم.. كريستيانو رونالدو يتقدم للزواج من جورجينا رودريغيز

ردت المؤثرة اللبنانية يمنى خوري المعروفة بلقب "دكتورة يومي" على تعليقات الجمهور عن زوجها الملياردير التركي غورهان كيزيلوز، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما قيل ايام، حيث شنّ البعض حملة ضد العروس وأشاروا من خلال بعض اللقطات إلى أن العريس لا يحبّها ويظهر هذا بوضوح على ملامح وجهه، ومن عدم رقصه وتفاعله معها في حفل الزفاف.
نفى الفنان المصري محمد رمضان شائعة دفعه 3500 دولار مقابل زيارته لـ الاعلامية الاميركية لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في منتجع "ترامب الوطني للغولف".
نشرت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة للفنانة المصرية أنغام.