فنانة تركية مشهورة تتلقى عرض زواج خلال زفاف صديقتها!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.
في تصريح جريء، كشفت الممثلة السورية وفاء موصللي عن تفاصيل مؤلمة من حياتها الشخصية، متحدثة عن قصة حب جمعت زوجها بامرأة أخرى خلال فترة حملها الأول.
أعلن المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـET بالعربي، أن المحكمة المختصة أصدرت اليوم قرارًا بالحجز على الحسابات البنكية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصالح موكلته، تنفيذًا لحكم نهائي سابق ألزم الشركة بدفع تعويض مالي لها.