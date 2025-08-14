فنانة تركية مشهورة تتلقى عرض زواج خلال زفاف صديقتها!

تصدت المغنية التركية إيرم ديرجي محرطات البحث مجددًا، بعدما فاجأها حبيبها الراقص ومنسق الأغاني مليح جون بطلب زواج رومانسي أمام الحضور.



الواقعة حدثت خلال حفل زفاف أصدقائهما بوراك بولوت وإيدا ساكيز، حيث جثا مليح على ركبته وسط المدعوين وقدّم لإيرم خاتم الزواج، وسط تصفيق حار وتشجيع من الحاضرين.



وبدت ديرجي في قمة التأثر، وفق ما أظهرته مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل، وهي ترد بحماس قائلة: “أعيش أكبر صدمة في حياتي… إلى الأبد، إلى ما لا نهاية… نعم، نعم، نعم”، قبل أن تحتضن مليح وسط أجواء مفعمة بالفرح والحماس.