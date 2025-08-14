وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!

وقالت موصللي في مقابلة إعلامية لـ "برودكاست العمر" إن زوجها كان قد سافر في رحلة عمل، وعند عودته اكتشفت أنه وقع في علاقة عاطفية، بينما كانت هي في شهرها الخامس من الحمل.



وأوضحت: "أنا مو متجمدة المشاعر، وهو حب"، مضيفة أنها لا تعتبر ما حدث خيانة بالمعنى التقليدي، لأن زوجها، على حد تعبيرها، أحب تلك "حباً حقيقياً".



وأشارت إلى أنها تألمت كثيراً في بداية القصة ووجدت نفسها في موقف بالغ الصعوبة، لكن اللحظة الأصعب بالنسبة لها كانت حين رأت زوجها مكسوراً بسبب تلك العلاقة العاطفية.



كما ذكرت أنها لجأت لاصدقاءها لإجاد حل جذري للمشكلة، وحاولت أن توقعه بمساعدهم بقصة حب ثانية، لكنه لم يتفاعل معها.

حيث قالت: "جربنا نوقعه بقصة حب تانية، بس ما حبها".