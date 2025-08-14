وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.
تصدت المغنية التركية إيرم ديرجي محرطات البحث مجددًا، بعدما فاجأها حبيبها الراقص ومنسق الأغاني مليح جون بطلب زواج رومانسي أمام الحضور.
أعلن المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، في تصريح لـET بالعربي، أن المحكمة المختصة أصدرت اليوم قرارًا بالحجز على الحسابات البنكية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات لصالح موكلته، تنفيذًا لحكم نهائي سابق ألزم الشركة بدفع تعويض مالي لها.