4 آب "الحقيقة الضائعة"
print
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر

فن

2025-08-14 | 09:13
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد أمينة، ابنة زوجها الراحل رجل الأعمال والمنتج المصري وليد مصطفى، موجهة لها رسالة مليئة بالحب والحنان والمشاعر الصادقة.

 
 
ونشرت كارول عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور تجمعها بأمينة، مسترجعة ذكريات أول لقاء جمعهما عندما كانت الفتاة في الحادية عشرة من عمرها، واصفة إياها بـ"المهذبة، الذكية، والحساسة"، ومعبرة عن فخرها بما أصبحت عليه اليوم من نضج ورقي.

وكتبت كارول في رسالتها: إن أمينة تزدهر لتصبح "سيدة رائعة"، مؤكدة ثقتها بأن والدها ينظر إليها من السماء بفخر، ومعربة عن امتنانها لوجودها إلى جانبها وأختها تالا، ومشيرة إلى أنها ستكون دائمًا سندًا لها في حياتها.

يأتي هذا الاحتفال بعد أشهر قليلة على وفاة وليد مصطفى في 3 مايو/أيار 2025 عن عمر يناهز 53 عامًا، إثر معاناة مع المرض استمرت منذ عام 2018. وكان زواج كارول ووليد قد تم في عام 2013 في مراسم مدنية في قبرص، حيث عاشا في مصر وأنجبا ابنتهما الوحيدة تالا، قبل أن يفرق الموت بينهما هذا العام.
 
 
 

