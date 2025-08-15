الأخبار
اصابة الاخرس بعد تعرضه لحادث سير خطير
اصابة الاخرس بعد تعرضه لحادث سير خطير
اصابة الاخرس بعد تعرضه لحادث سير خطير

فن

2025-08-15 | 04:44
اصابة الاخرس بعد تعرضه لحادث سير خطير
Aljadeed
اصابة الاخرس بعد تعرضه لحادث سير خطير

تصدر خلال الساعات الماضية خبر تعرض الفنان الأردني والمعروف باسم "الاخرس" لحادث سير، اقلق الجمهور على صحته.

وفي التفاصيل، تعرض الاخرس لحادث سير، حيث كشف ذلك من خلال مجموعة من القصص القصيرة المصورة عبر حسابه على "انستغرام".

وكشف في احد الصور عن الضرر الذي لحق بالسيارة جراء حادث السير، وعلق عليها: "الحمدلله، ولعله خير".

وفي ستوري ثانية، تم الكشف عن الضرر الذي لحق بـ زجاج السيارة، كما وظهر الاخرس وهو جالس على جانب الطريق ويضع الثلج على خده، وأضاف تعليق طريف جاء فيه: "بكسر قزاز براسي، بديش اكسر مسرح".

وفي الصورة الأخيرة، ظهرت يد الاخرس وقد تعرضت لبعض الجروح، وارفقها بتعليق شكر فيه الله عز وجل على لطفه به، وكتب: "الحمدلله مليون مرة، حادث مرق بثواني.. وكان كفيل يغيّر كلّ شي. بس لطف ربنا أعظم من كلّ خوف".

وتابع: "هيني واقف وسالم، وأكبر يقين عندي انه الله ما ترك عبد لجأله. تذكروا، العمر لحظة، وما فيه امان إلا بحفظ رب العالمين". 

