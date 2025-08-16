دينزل واشنطن يهاجم الأوسكار: “لن تفيدني”!

وأشار خلال جولة التّرويج لفيلمه الجديد Highest 2 Lowest إلى أن قراراته التّمثيليّة لا علاقة لها بالفوز بالأوسكار، موضحًا: “أنا لا أمثّل من أجل الأوسكار… البشر يمنحون الجائزة، والله يمنح المكافأة”.

وعلق “واشنطن” ساخراً على تسجيل إسمه أبرز المستبعدين عن ترشيحات الأوسكار عن دوره في Gladiator II: “هل تمزح معي؟ أنا لمن ترشّح، وسعيد بما أفعله”.

وأضاف: “أنا لا أمثّل من أجل الأوسكار. لا يهمّني هذا النّوع من الأمور. لقد قضيت وقتًا طويلًا في هذه المهنة، وهناك مرّات فزت فيها ولم أكن أستحقّ، ومرّات أخرى لم أفز وكان يجب أن أفوز. البشر يمنحون الجائزة، لكن يمنح المكافأة”.

وتابع: “لست مهتمًّا كثيرًا بالأوسكار. يسألني النّاس: أين تحتفظ بها؟ حسنًا، بجانب الأخرى. أنا لا أتفاخر! فقط أقول ما أشعر به. في الأخير، لن تفيدني الأوسكارات بشيء”.

زميله في Day، إيثان هوك، كشف أنّه في ليلة الأوسكار قال له واشنطن بعد خسارته: “الخسارة أفضل… أنت ترفع من قيمة الجائزة، لا العكس”.