كريستينا صعب توثّق أجواء عطلتها الصيفية مع إيلي صعب جونيور
كريستينا صعب توثّق أجواء عطلتها الصيفية مع إيلي صعب جونيور
كريستينا صعب توثّق أجواء عطلتها الصيفية مع إيلي صعب جونيور

فن

2025-08-16 | 07:31
كريستينا صعب توثّق أجواء عطلتها الصيفية مع إيلي صعب جونيور
Aljadeed
كريستينا صعب توثّق أجواء عطلتها الصيفية مع إيلي صعب جونيور

شاركت كريستينا صعب متابعيها عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، مجموعة لقطات عائلية مميزة من عطلتها الصيفية برفقة زوجها إيلي صعب جونيور، نجل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وطفليهما صوفيا وإيلي، حيث بدت الأجواء مفعمة بالراحة والانسجام وسط أحضان الطبيعة.

في إحدى الصور، ظهرت كريستينا بإطلالة صيفية بسيطة وناعمة، إذ ارتدت تنورة وتوباً من الكروشيه باللون البني الفاتح، مع شعر منسدل وملامح طبيعية من دون مكياج، ما أضفى لمسة عفوية تنسجم مع أجواء العطلة.
 


كما نشرت صورة لزوجها وولديهما من الخلف على شاطئ البحر، في مشهد عائلي يعكس اللحظات الهادئة التي تجمعهم بعيداً عن صخب الحياة اليومية.

ولم تخلُ اللقطات من تفاصيل دافئة أخرى، إذ وثّقت صورة ثالثة تُظهر العائلة بكاملها تسير جنباً إلى جنب، يدًا بيد، في أحد الأزقة المحاطة بالخضرة، بملابس صيفية متناسقة من شورت وتوب، في مشهد يعبّر عن الحب والترابط العائلي.
 
 
 
 

