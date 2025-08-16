كريستينا صعب توثّق أجواء عطلتها الصيفية مع إيلي صعب جونيور

في إحدى الصور، ظهرت كريستينا بإطلالة صيفية بسيطة وناعمة، إذ ارتدت تنورة وتوباً من الكروشيه باللون البني الفاتح، مع شعر منسدل وملامح طبيعية من دون مكياج، ما أضفى لمسة عفوية تنسجم مع أجواء العطلة.

كما نشرت صورة لزوجها وولديهما من الخلف على شاطئ البحر، في عائلي يعكس اللحظات الهادئة التي تجمعهم بعيداً عن صخب الحياة اليومية.ولم تخلُ اللقطات من تفاصيل دافئة أخرى، إذ وثّقت صورة ثالثة تُظهر العائلة بكاملها تسير جنباً إلى جنب، يدًا بيد، في أحد الأزقة المحاطة بالخضرة، بملابس صيفية متناسقة من شورت وتوب، في مشهد يعبّر عن الحب والترابط العائلي.