واشنطن يهاجم الأوسكار: “لن تفيدني”!

4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
الجديد
فن

2025-08-16 | 05:10
قال الممثّل الأميركيّ دنزل واشنطن، إنه لا يولي أيّ أهميّة لجوائز الأوسكار، رغم إحرازه تسعة ترشيحات وفوزين بها عن Glory وTraining Day.

وأشار خلال جولة التّرويج لفيلمه الجديد Highest 2 Lowest إلى أن قراراته التّمثيليّة لا علاقة لها بالفوز بالأوسكار، موضحًا: “أنا لا أمثّل من أجل الأوسكار… البشر يمنحون الجائزة، والله يمنح المكافأة”.

وعلق “واشنطن” ساخراً على تسجيل إسمه أبرز المستبعدين عن ترشيحات الأوسكار عن دوره في Gladiator II: “هل تمزح معي؟ أنا سعيد لمن ترشّح، وسعيد بما أفعله”.

وأضاف: “أنا لا أمثّل من أجل الأوسكار. لا يهمّني هذا النّوع من الأمور. لقد قضيت وقتًا طويلًا في هذه المهنة، وهناك مرّات فزت فيها ولم أكن أستحقّ، ومرّات أخرى لم أفز وكان يجب أن أفوز. البشر يمنحون الجائزة، لكن الله يمنح المكافأة”.

وتابع: “لست مهتمًّا كثيرًا بالأوسكار. يسألني النّاس: أين تحتفظ بها؟ حسنًا، بجانب الأخرى. أنا لا أتفاخر! فقط أقول ما أشعر به. في يومي الأخير، لن تفيدني الأوسكارات بشيء”.

زميله في training Day، إيثان هوك، كشف أنّه في ليلة الأوسكار قال له واشنطن بعد خسارته: “الخسارة أفضل… أنت ترفع من قيمة الجائزة، لا العكس”.

