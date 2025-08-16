الأخبار
ريهام عبد الغفور تنهار بسبب فقدانها والدها.. "كسرني نصين"
فن

2025-08-16 | 11:47
ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور في مقابلة مؤثرة مع الإعلامية يارا أحمد ببرنامج "بعد الغياب"، لتكشف والدموع في عينيها عن حجم معاناتها بعد رحيل والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، مؤكدة أن فقدانه ترك في حياتها فراغاً لا يمكن تعويضه.


وتحدثت ريهام عن المرحلة الصعبة التي مرت بها أثناء تصوير مسلسل "كتالوج"، قائلة: "طول فترة التصوير كنت حاسة إني كبرت أوي، ومش قادرة أشتغل خالص. كنت بتعذب من جوايا، وكنت حاسة إني مش قادرة أدي أي حاجة. دلوقتي بس ممتنة لربنا إن العمل عجب الناس، لأن وقتها كنت متأكدة إني مش قادرة أكمّل".

وأضافت بتأثر أن فكرة تجاوز الفقد ليست سهلة أبداً بالنسبة لها، موضحة: "ابني عنده 24 سنة، ولسه مش قادر يستوعب غياب جده أو حتى يقود عربيته بعده. أنا حاسة إني اتكسرت نصين، رغم إن حواليا ناس فقدوا أحباب، لكن كان الوضع معاهم أهون بكتير".

وعن علاقتها بوالدها الراحل، قالت ريهام: "أنا كنت متعلقة بوالدي جدًا، وهو إنسان عرف يسيب أثر حقيقي في كل الناس اللي عرفوه. حتى ضحكته، كنت بحس إنها جاية من الجنة".

واختتمت حديثها بعبارات مؤثرة عن صعوبة الفقد: "الموضوع مش بس يوم الجنازة أو العزا، الألم الحقيقي بيظهر في تفاصيل صغيرة يومياً.. مواقف تبدو بسيطة لكنها بتوجع أوي".

