نجوى فؤاد تحتل الترند بعد الكشف عن قيمة معاشها الشهري.. والنقابة تتحرك

في تحرّك عقب مناشدة الفنانة القديرة نجوى فؤاد، أعلنت وزارة الثقافة بالتنسيق مع المهن التمثيلية عن تشكيل لجنة مشتركة ستقوم بزيارتها غداً، للوقوف على وضعها الحالي والتعرّف على أبرز التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد حلول عاجلة تضمن تلبية احتياجاتها.





ويأتي هذا التحرك بعد اتصال مباشر بين وزير الثقافة الدكتور فؤاد هنو ونقيب المهن التمثيلية الدكتور ، اللذين شددا على أن دعم رموز الفن المصري والاهتمام بأحوالهم واجب وإنساني، تقديراً لعطائهم الكبير وما تركوه من إرث فني أثْرى الحركة الفنية في مصر والعالم .



ومن المقرر أن تضم الزيارة ممثلين عن الوزارة والنقابة، بحيث يتم الاستماع للفنانة بشكل مباشر وبحث أنسب السبل لمساندتها، عبر حلول عملية وملموسة تسهم في تحسين ظروفها المعيشية والصحية.



وتعكس هذه المبادرة حرص الدولة ومؤسساتها الفنية على الوقوف إلى جانب كبار الفنانين، الذين شكّلوا جزءاً مهماً من ذاكرة الفن المصري، والتأكيد على أن رعايتهم ودعمهم هو استمرار لتقدير المجتمع لقيمتهم ومكانتهم.