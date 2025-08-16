نجوى فؤاد تحتل الترند بعد الكشف عن قيمة معاشها الشهري.. والنقابة تتحرك

ويأتي هذا التحرك بعد اتصال مباشر بين وزير الثقافة الدكتور أحمد
فؤاد هنو ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي
، اللذين شددا على أن دعم رموز الفن المصري والاهتمام بأحوالهم واجب وطني
وإنساني، تقديراً لعطائهم الكبير وما تركوه من إرث فني أثْرى الحركة الفنية في مصر والعالم العربي
.
ومن المقرر أن تضم الزيارة ممثلين عن الوزارة والنقابة، بحيث يتم الاستماع للفنانة بشكل مباشر وبحث أنسب السبل لمساندتها، عبر حلول عملية وملموسة تسهم في تحسين ظروفها المعيشية والصحية.
وتعكس هذه المبادرة حرص الدولة ومؤسساتها الفنية على الوقوف إلى جانب كبار الفنانين، الذين شكّلوا جزءاً مهماً من ذاكرة الفن المصري، والتأكيد على أن رعايتهم ودعمهم هو استمرار لتقدير المجتمع لقيمتهم ومكانتهم.