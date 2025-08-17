ابراهيم تاتلس يقاضي ابنته ديلان تشيتاك بسبب ريموت التلفزيون

بدأت القصة على مائدة إفطار عائلية، تحولت سريعًا إلى ملف جنائي معقّد، إذ احتدم النقاش بين الأب وابنته بشكل مفاجئ، ما دفع إلى رمي جهاز التحكم بالتلفزيون باتجاه والدها من دون أن يصيبه.

ورغم ن المشهد بدا للوهلة الأولى مجرد خلاف عائلي عابر، فإن توتر الأجواء داخل المنزل بلغ حدّ المشادة الصاخبة، ودفع تاتليس إلى طرد ابنته أمام أنظار العاملين، الذين أدلوا لاحقًا بشهاداتهم أمام السلطات.

وبالرغم من أن الفنان التركي تراجع عن شكواه الرسمية في محاولة لاحتواء الأزمة داخل العائلة، فإن القانون التركي ــ وبموجب المادة 73 من قانون العقوبات ــ يتيح استمرار الملاحقة القضائية حتى في حال سحب الشكوى. التطور المفصلي جاء مع قرار النيابة العامة اعتبار جهاز التحكم “سلاحًا” وفق المادة السادسة، لتصنّف الحادثة على أنها محاولة اعتداء باستخدام سلاح، ما رفعها إلى مصاف القضايا الخطيرة.