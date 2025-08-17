نسرين طافش تروي تفاصيل تعارفها على زوجها

وقالت نسرين طافش خلال تصريحات إعلامية: "نشرت عبارة الزواج بالشريك الصحيح أعظم النعم على الإطلاق عندي، لكن الحقيقة أنها كانت اقتباسًا ولكن الكلام لمسني جداً، لأنه يعبر عن أنا بعيشها بالفعل ولسه مستمرة فيها، فأنا مؤمنة إنه لما يكون فى شريكين مناسبين لبعض، حياتك كلها بتتظبط. سبحان الله! حتى نفسياً بيكون عندك دافع تعمل شغل أحسن، وتكون إنسان أجمل، وتبتكر أكتر، وتركز فقط في شغلك وفي حياتك، فتعطي من قلبك أكتر وتنجح أكتر".

وعن مفاجأتها للجمهور بإعلان زواجها، رغم أن آخر تصريحاتها عن الزواج كانت تؤكد أن شروطها صعبة جداً، أوضحت: "فعلاً أنا كنت دايماً بقول إن شروط الزواج عندي صعبة، ومع الوقت بتبقى أصعب، وده طبيعي مع أي ست بيكون عندها نضج إنسانى وعاطفي، فمع العمر مقاييسك بتعلى وما بتبقاش زي لما كنتِ مراهقة أو في المدرسة، وقت كنتِ لسه بتتعرفي على وبتحاولي تحددي أنتِ عايزة إيه".

وأضافت نسرين: "النضج بيخلى اختياراتك أوضح وأدق. في النهاية، كل شيء قسمة ونصيب، وأحمد حقق المعادلة الصعبة بالنسبة لي. أنا بشوف إن رب العالمين جمعنا، وفي حاجات بتحصل فجأة من غير ما تخططي لها، وده اللي حصل معايا، فهو إنسان ذكي جداً، وعنده وعي فطري ما شاء ، وأحسن راجل في الدنيا بسم الله ما شاء الله، أنا حسيت إنه الشخص اللي عايزة أكمل حياتي معاه، رغم إن الفترة كنت مركزة جداً في شغلي ومش بفكر في الزواج إطلاقاً، لكنه فعلاً خطفني".

وعن الشروط التي كانت تعتبرها صعبة جداً، والتي وجدتها في زوجها ، قالت نسرين: "ليست شروطًا بالمعنى الحرفي، وانما مقومات معينة بحلم بيها، لكن مع أحمد لقيت إن مفيش حاجة صعبة، كل الأمور ماشية بسلاسة وفي حالة انسجام طبيعي جداً، في حاجات بتحصل لوحدها بدون أى مجهود أو ، وده من فضل رب العالمين، أنا ما قعدتش أحلل ولا خططت كتير، لأن أحياناً لما بتخطط زيادة الأمور ما بتمشيش، لكن خطة ربنا دائماً أجمل وأحلى. أنا اعتمدت على إحساسي، والحمد لله رب العالمين ما خيبني".