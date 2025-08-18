الأخبار
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما

فن

2025-08-18 | 03:57
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما
مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء على يد زوجها اثناء حماية طفليهما

قُتلت لاعبة الجودو الشابة دينا علاء، بطلة نادي سموحة، داخل شقتها بعد تلقيها 3 رصاصات أطلقها زوجها خلال خلاف عائلي انتهى بمأساة.

وبحسب المعلومات الأولية الصادرة عن الأجهزة الأمنية، وقعت الجريمة داخل منزل الأسرة في الإسكندرية، حيث عُثر على دينا جثة هامدة فيما كان زوجها ملقى بجوارها مصاباً بطلق ناري في محاولة فاشلة للانتحار، بينما تواجد طفلاهما داخل الشقة وقت الحادث.

وكشفت التحقيقات المبدئية أن الزوج حاول الاعتداء على الصغيرين، فتدخلت دينا للدفاع عنهما، ليطلق النار عليها ثلاث مرات متسبّباً في وفاتها على الفور، قبل أن يوجّه السلاح إلى نفسه.

وجرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية تمهيداً لاستجوابه بعد استقرار حالته.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الجريمة لمعاينة مسرح الحادث وجمع الأدلة، كما تقرر تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتحديد نوع السلاح المستخدم.

وترك الحادث صدمة كبرى داخل نادي سموحة، حيث نعاها مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فرج عامر ببيان رسمي جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، ينعى نادي سموحة لاعبة الجودو دينا علاء، التي رحلت في حادث مأساوي. نسأل الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم أسرتها الصبر والسلوان".

وأكد البيان أن الراحلة كانت من أبرز لاعبات الفريق وأن غيابها يمثّل خسارة فادحة للنادي وللرياضة المصرية.

من جانبه، عبّر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن بالغ حزنه قائلاً في بيان: "أنعي ببالغ الأسى اللاعبة دينا علاء، وأتقدّم بخالص التعازي لأسرتها وللأسرة الرياضية. نسأل الله أن يرحمها ويلهم ذويها الصبر".

وشدد الوزير على أن الوزارة ستقدّم كل الدعم الممكن لأسرة اللاعبة، مؤكداً تضامن الوسط الرياضي في هذه المحنة.

 

