الممثل المصري سامح حسين يفجع بوفاة اقرب الناس اليه

وشارك سامح حسين الخبر الحزين عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، وكتب: "وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.. إنا لله وإنا إليه راجعون، حمزة ابن أخويا، طفل أربع سنوات في ذمة الله.. ربنا يصبر أمه وأبوه، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام".
ولاقى الخبر المؤلم تفاعلاً واسعاً من محبي سامح حسين وأصدقائه الذين حرصوا على تقديم التعازي، وكان من أبرز المتفاعلين الفنانون طارق لطفي، إيهاب فهمي، وعمرو عبدالعزيز.
فاجأت الفنّانة والممثّلة السّوريّة سارا فرح، جمهورها بقرار صادم، إذ أعلنت اعتزالها السّاحة الفنّيّة بشكل نهائيّ بعد سنوات من المعاناة وفقدان الشّغف، خاصةً بعد نشاطها الفني الملحوظ في الفترة الأخيرة من خلال طرح العديد من الأغاني، مشيرة إلى أنّ مرض والدتها كان الحدث المفصليّ الّذي غيّر مسار حياتها.
أثار الفنان التونسي محمد الجبالي الجدل خلال الساعات الماضية بعد اتهامه الفنان اللبناني فضل شاكر بسرقة لحن اغنيته.
تحدث الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، وذلك جاء عقب خضوعها إلى عملية جراحية دقيقة في البنكرياس بألمانيا.