الممثل المصري سامح حسين يفجع بوفاة اقرب الناس اليه

وشارك سامح الخبر الحزين عبر صفحته الشخصية في " "، وكتب: "وما الحياة إلا متاع الغرور.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن أخويا، طفل أربع سنوات في ذمة .. ربنا يصبر أمه وأبوه، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام".

ولاقى الخبر المؤلم تفاعلاً واسعاً من محبي سامح حسين وأصدقائه الذين حرصوا على تقديم التعازي، وكان من أبرز المتفاعلين الفنانون ، ، وعمرو عبدالعزيز.