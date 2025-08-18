اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها من المستشفى كشفت من خلالها عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين بعد تدهور حالتها بشكل سريع، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها عليها.



