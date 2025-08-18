اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا

ونشر سليم تيمور مجموعة صور له مع والده وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي".
وكان قد رحل تيمور تيمور عن عالمنا السبت 16 آب غرقا في رأس الحكمة، خلال محاولة انقاذ ابنه.
نشرت الفنانة آيتن عامر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها من المستشفى كشفت من خلالها عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين بعد تدهور حالتها بشكل سريع، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها عليها.
كشف الصحفي الإسباني ألبيرتو غوزمان، في برنامج "D Corazon"، عن تفاصيل تحضيرات حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز.
اثار الممثل السوري طلال مارديني حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد التصريح الذي شاركه عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام".