اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا
اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا
اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا

2025-08-18 | 12:26
اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا
اول تعليق لـ ابن تيمور تيمور بعد وفاته غرقا

نعى سليم تيمور​نجل مدير التصوير تيمور تيمور والده بكلمات مؤثرة، وذلك عبر "ستوري" صفحته الشخصية في "انستغرام".

ونشر سليم تيمور مجموعة صور له مع والده وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت أشجع رجل أحبك يا أبي".

وكان قد رحل تيمور تيمور عن عالمنا السبت 16 آب غرقا في رأس الحكمة، خلال محاولة انقاذ ابنه.

 

ممثلة شهيرة على اجهزة الاوكسجين في المستشفى
ممثلة شهيرة على اجهزة الاوكسجين في المستشفى

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لها من المستشفى كشفت من خلالها عن تعرضها لأزمة صحية شديدة، استدعت وصلها بأجهزة الأوكسجين بعد تدهور حالتها بشكل سريع، ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها عليها.

موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن
موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن

كشف الصحفي الإسباني ألبيرتو غوزمان، في برنامج "D Corazon"، عن تفاصيل تحضيرات حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز.

طلال مارديني في اقوى هجوم بعد الإساءة للعلم السوري في السويداء
طلال مارديني في اقوى هجوم بعد الإساءة للعلم السوري في السويداء

اثار الممثل السوري طلال مارديني حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد التصريح الذي شاركه عبر صفحته الشخصية في منصة "انستغرام".

