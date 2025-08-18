الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن
موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن
A-
A+

موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن

فن

2025-08-18 | 14:40
موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن
العودة الى الأعلى
Aljadeed
موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن

كشف الصحفي الإسباني ألبيرتو غوزمان، في برنامج "D Corazon"، عن تفاصيل تحضيرات حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وخطيبته جورجينا رودريغيز.

وكانت جورجينا قد أعلنت يوم 11 آب الماضي عن موافقتها على الزواج من رونالدو عبر منشور على إنستغرام، ظهرت فيه مرتدية خاتم الخطوبة وممسكة بيد النجم البرتغالي، وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذا وفي كل حياتي".
وأوضح غوزمان أنه تواصل مع أحد المقربين من جورجينا، مشيراً إلى أن الموعد النهائي للزفاف لم يُحدد بعد، إذ يواصل كريستيانو تنظيم عدة ترتيبات خلف الكواليس. ومع ذلك، أشار الصحفي إلى أن التوقع الأقرب هو إقامة الحفل بعد 19 تموز 2026، تاريخ انتهاء بطولة كأس العالم، ليجمع بين الاحتفال بزفافه وختام مشواره الدولي مع منتخب البرتغال.

وأكد غوزمان أن مكان الزفاف المرجح سيكون في البرتغال، مسقط رأس النجم البرتغالي ومكان تجمع عائلته، في حين يخطط رونالدو للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا، في ما قد تكون آخر مشاركة له مع منتخب بلاده، آملاً في تحقيق اللقب الغائب عن سجله وسجلات بلده

اقرأ ايضا في فن

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما
06:38

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما

توفيت الفنانة السورية ايمان الغوري عن عمر ناهز الـ57 عاما.

06:38

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما

توفيت الفنانة السورية ايمان الغوري عن عمر ناهز الـ57 عاما.

النجم محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"
05:58

النجم محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"

أطلق النجم محمّد المجذوب أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "رجّعت الروح" عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة، وهي أغنية صيفيّة إيقاعيّة تحمل طابعاً مليئاً بالحيويّة كتب كلماتها الشاعر محمّد حيدر ومن ألحان محمّد المجذوب، فيما تولّى عمليّة التوزيع والميكس والماسترينغ عُمر صبّاغ.

05:58

النجم محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"

أطلق النجم محمّد المجذوب أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "رجّعت الروح" عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة، وهي أغنية صيفيّة إيقاعيّة تحمل طابعاً مليئاً بالحيويّة كتب كلماتها الشاعر محمّد حيدر ومن ألحان محمّد المجذوب، فيما تولّى عمليّة التوزيع والميكس والماسترينغ عُمر صبّاغ.

"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
05:41

"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

أقرت جاسفين سانغا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.

05:41

"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

أقرت جاسفين سانغا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.

اخترنا لك
وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما
06:38
النجم محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"
05:58
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
05:41
وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق
05:37

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025