موعد ومكان زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز الى العلن

وكانت جورجينا قد أعلنت يوم 11 آب الماضي عن موافقتها على الزواج من عبر منشور على ، ظهرت فيه مرتدية خاتم الخطوبة وممسكة بيد النجم البرتغالي، وعلقت قائلة: "نعم أوافق في هذا وفي كل حياتي".

وأوضح غوزمان أنه تواصل مع أحد المقربين من جورجينا، مشيراً إلى أن الموعد النهائي للزفاف لم يُحدد بعد، إذ يواصل كريستيانو تنظيم عدة ترتيبات خلف الكواليس. ومع ذلك، أشار الصحفي إلى أن التوقع الأقرب هو إقامة الحفل بعد 19 تموز 2026، تاريخ انتهاء بطولة كأس ، ليجمع بين الاحتفال بزفافه وختام مشواره الدولي مع منتخب .

وأكد غوزمان أن مكان الزفاف المرجح سيكون في البرتغال، رأس النجم البرتغالي ومكان تجمع عائلته، في حين يخطط رونالدو للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة، المكسيك وكندا، في ما قد تكون آخر مشاركة له مع منتخب بلاده، آملاً في تحقيق اللقب الغائب عن سجله وسجلات بلده.