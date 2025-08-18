ممثلة شهيرة على اجهزة الاوكسجين في المستشفى

وظهرت آيتن في الصورة من داخل أحد المستشفيات، في أثناء تلقيها جلسات بخار للتخفيف من معاناتها، وأرفقت الصورة بتعليق كشفت فيه عن تفاصيل حالتها، قائلةً: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جداً، خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جداً".
توفيت الفنانة السورية ايمان الغوري عن عمر ناهز الـ57 عاما.
أطلق النجم محمّد المجذوب أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "رجّعت الروح" عبر كافّة التطبيقات الموسيقيّة، وهي أغنية صيفيّة إيقاعيّة تحمل طابعاً مليئاً بالحيويّة كتب كلماتها الشاعر محمّد حيدر ومن ألحان محمّد المجذوب، فيما تولّى عمليّة التوزيع والميكس والماسترينغ عُمر صبّاغ.
أقرت جاسفين سانغا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.