هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"

وحرصت هيفاء على وضع حدّ لمحللة لغة الجسد التي تنشر عبر صفحتها على تحليلات عن حركات المشاهير وتفسيرات لغة جسدهم ومعاني تلك الحركات، من وجهة نظرها، ويبدو بأن هذا الأمر أغضب هيفاء ودفعها إلى الردّ.

وشاركت الفنانة عبر خاصية الستوريز على انستغرام صورة من المقطع الذي نشرته السيدة وتحليلها لحركات هيفاء في الزفاف والتي تضمنت عبارات "هيفاء حمست الموجودين بلغة جسد مثيرة"، و"هل نجحت طاقتها الأنثوية"، و"قلق داخلي"، وردّت هيفاء "لو بس بتحلي عني يا دكتورة وروحي عالجي حالك مني وحلي مشكلتك النفسية مع انوثتك المفقودة. العمى ما ازنخك".

واضافت مهددة السيدة التي تستغل المشاهير للحديث عن أخبارهم وحركاتهم عبر صفحتها وقالت: "نزلي بعد بوست وشوفي كيف لح خليكي اشهر شرشوحة بالشرق الأوسط"، ويبدو أن رسالة هيفاء قد وصلت لصاحبة العلاقة فقامت بعد فترة بحذف المنشور.