وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق

فجع الوسط الشعري في والخليج بوفاة الشاعر السعودي معدي الرفيدي القحطاني، وذلك اثر سقوطه من اعلى جبل سمحان في محافظة ظفار في سلطنة .

وفي تفاصيل الحادث، فقد تعرض للإنزلاق من اعلى مرتفعات الجبل اثناء ممارسته لرياضة تسلق الجبال، مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.

وأعلنت في أنها باشرت الحادثة بالتنسيق مع السلطات العُمانية، وتعمل على استكمال إجراءات نقل جثمان الراحل إلى ، مقدمة خالص التعازي لذويه.