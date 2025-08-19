الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق
وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق
A-
A+

وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق

فن

2025-08-19 | 05:37
وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق

فجع الوسط الشعري في السعودية والخليج بوفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي الرفيدي القحطاني، وذلك اثر سقوطه من اعلى جبل سمحان في محافظة ظفار في سلطنة عُمان.

وفي تفاصيل الحادث، فقد تعرض سعود للإنزلاق من اعلى مرتفعات الجبل اثناء ممارسته لرياضة تسلق الجبال، مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.
وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط أنها باشرت الحادثة بالتنسيق مع السلطات العُمانية، وتعمل على استكمال إجراءات نقل جثمان الراحل إلى المملكة، مقدمة خالص التعازي لذويه.
يُذكر أن سعود القحطاني ينحدر من منطقة القحطة في الباحة، واشتُهر بأسلوبه الشعري الذي يجمع بين التراث وروح الحداثة، ما جعله من الوجوه البارزة في المشهد الشعري الخليجي والعربي.
وخلال مسيرته الأدبية، أصدر القحطاني أكثر من 15 مجموعة شعرية أثْرت المكتبة العربية، كما شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية داخل المملكة وخارجها، وتميز بحضوره القوي وصوته الشعري المميز.
 

اقرأ ايضا في فن

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما
06:38

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما

توفيت الفنانة السورية ايمان الغوري عن عمر ناهز الـ57 عاما.

06:38

وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما

توفيت الفنانة السورية ايمان الغوري عن عمر ناهز الـ57 عاما.

"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
05:41

"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

أقرت جاسفين سانغا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.

05:41

"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

أقرت جاسفين سانغا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.

هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"
Play
04:07
Play

هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"

ردّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل جريء وحاسم على محللة لغة الجسد ليلى شحور والتي اتهمتها بافتعال "الحركات المثيرة لإثارة حماس الحاضرين"، وذلك من خلال تعليقها على مقطع فيديو من حفل زفاف "الدكتورة يومي"، تظهر فيه هيفاء وهبي وهي تغني وترقص بعفوية.

04:07

هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"

ردّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بشكل جريء وحاسم على محللة لغة الجسد ليلى شحور والتي اتهمتها بافتعال "الحركات المثيرة لإثارة حماس الحاضرين"، وذلك من خلال تعليقها على مقطع فيديو من حفل زفاف "الدكتورة يومي"، تظهر فيه هيفاء وهبي وهي تغني وترقص بعفوية.

اخترنا لك
وفاة الفنانة السورية ايمان الغوري عن 57 عاما
06:38
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
05:41
هيفاء وهبي بهجوم ناري على محللة لغة جسد اتهمتها بإفتعال "الحركات المثيرة"
04:07
ممثلة شهيرة على اجهزة الاوكسجين في المستشفى
14:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025