وفاة الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني اثر انزلاقه من جبل شاهق

وفي تفاصيل الحادث، فقد تعرض سعود
للإنزلاق من اعلى مرتفعات الجبل اثناء ممارسته لرياضة تسلق الجبال، مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة جراء السقوط من المرتفع، ونُقل على الفور إلى المستشفى، الا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل وفارق الحياة متأثراً بجراحه.
يُذكر أن سعود القحطاني ينحدر من منطقة القحطة في الباحة، واشتُهر بأسلوبه الشعري الذي يجمع بين التراث وروح الحداثة، ما جعله من الوجوه البارزة في المشهد الشعري الخليجي
والعربي.
وخلال مسيرته الأدبية، أصدر القحطاني أكثر من 15 مجموعة شعرية أثْرت المكتبة العربية
، كما شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية داخل المملكة وخارجها، وتميز بحضوره القوي وصوته الشعري المميز.